Sníh z Anděla Páně překvapoval turisty na ledečském hradě ještě v létě

„Je krásná. Poprvé jsem sledoval při premiéře v Praze jen exteriéry, které jsou od nás. Podruhé už jsem vnímal i děj,“ vypráví kastelán ve své hradní kanceláři, pod níž hluboko šumí řeka Sázava. Je z ní krásný výhled na celé město.



„Někdo si možná myslí, že tady koukám jen z okna. Pravda je opačná, přes zimu je nejvíc práce s projektovou dokumentací a žádostmi o dotace,“ vysvětluje. A ví, že i za necelý rok o adventu se bude promítat v kinech další nová filmová pohádka s kulisami ledečského hradu - Čertí brko. A to nepočítá nového Krakonoše, který se tam v uplynulém roce také natáčel.

Pohádku Anděl Páně 2 vidělo v kinech hodně přes milion diváků, přes tři miliony si jich jí pustilo na Štědrý večer. Zvýšil se i zájem turistů o hrad, kde vznikala?

Lidi se na Anděla Páně hodně ptají našich průvodců. Spousta návštěvníků ale neví, že se natáčelo právě u nás. Asi padesát procent záběrů v té pohádce je z Ledče. Další část z Českého Krumlova.

Režisér Jiří Strach říkal, jak mu pěkně Ledeč navazovala na Krumlov.

Ano, my jsme takový malý Český Krumlov (směje se). Rádi proto připomínáme, že jsme hodně využívaná filmová lokace. Každý rok se nám tady daří jedno až dvě natáčení. Letos jsme měli nárůst návštěvnosti o padesát procent, přišlo patnáct tisíc lidí. Přisuzuji to naší práci, hrad dáváme postupně dohromady. Filmaři nám ale obrovským způsobem pomáhají s propagací. Věhlas tohoto hradu stoupá.

Zbylo vám tady něco z natáčení Anděla?

Třeba část cukrárny, kde prodával Marián Labuda. Taky umělý sníh na okenních římsách, schválně jsme ho tam nechali celé léto. Pro návštěvníky to bylo zajímavé. Divili se, že tam i v teple vydržel.

Co se vám podařilo udělat za peníze z úspěšného filmu?

Kanalizační a vodovodní síť. Ta stará byla částečně ještě z olověných trubek. Natáčení nám s tím pomohlo, protože na to se jinak špatně shánějí dotace. A když už jsme rozvrtali celé nádvoří, tak jsme mu chtěli vrátit jeho půvab. Jen předláždění horního nádvoří stojí více než milion. To původní bylo z roku 1855, hotovo budeme mít koncem ledna.

V roce 2017 u vás točila německá produkce Rübezahla, tedy Krakonoše. A pak ještě režisér Marek Najbrt Čertí brko. Takže za peníze od nich dláždíte nádvoří?

Ano. Filmaři nám vydělali a my to obratem vrážíme do hradu. Je to vlastně úžasný paradox, že Krakonoš se natáčel na Vysočině. Němci tady byli dva dny. Štáb Čertího brka asi celkem měsíc, dělali rozsáhlé kulisy. Bylo krásné, že návštěvníci mohli během prohlídek vidět, jak to vzniká. Řemeslníci vytvářeli kašírované budovy a mezi nimi se proplétali turisté. Bylo to pro ně zajímavé. Viděli, co předchází krásným záběrům. A že za těmi pěknými „falešnými“ průčelími je jen pár prkýnek. Myslím, že Čertí brko by také mohla být velmi zajímavá a dynamická pohádka. Jak jsem pozoroval, tak si tam najdou svoje děti i starší diváci. Má svůj podtext, který nebudu prozrazovat. Pan režisér to dělal fikaně.

U natáčení Anděla Páně jste také cítil, že by se to mohlo povést?

Určitě. Bylo to akční, živé, stále tady někdo pobíhal.

Přijde mi, že v poslední době trochu předstihujete i Telč, dosavadní hlavní filmové město Vysočiny.

Náš hrad je hodně členitý a uzavřený. Filmaři tady mají klid na svoji práci. Scénami si hýbají, jak potřebují. Často si to hlavní natočí u nás a pak to jen doplní záběry odjinud. Máme i tu výhodu, že jsme blízko Prahy.

Mně se nejvíc líbí příchod dolní branou, kde má člověk ihned pocit, že se vrátil o několik staletí zpátky. To už moc hradů nemá takhle syrové prostředí.

A my jsme na to pyšní.

Neobáváte se, jak tak pěkně opravujete, že o Ledeč ztratí filmaři zájem, až zmizí její oprýskanost?

Myslím, že ne. Dolní nádvoří je zajímavé a necháme ho co nejdéle v tom stavu, jaké je. Z něj si mohou filmaři udělat náměstí, ulici, cokoliv. Vlastně jsem jim to i přislíbil, že ho zatím necháme v tomto syrovém stavu. U horního nádvoří jsem se bál, když jsme opravili omítky, že ztratí zájem. Ale hned potom se tu natáčel Anděl Páně a pak Čertí brko. Dobře se tam filmařům imituje náměstí, když si přidělají obchůdky a chaloupky. Navíc se snažíme opravovat poctivě, nedáváme sem nic nepatřičného.

A co se tady udělalo za peníze z filmů, které v Ledči natáčely mezinárodní hvězdy Gérard Depardieu, John Malkovich, Pierre Richard či Matt Damon?

To jsem tu ještě nebyl. Tehdy se ale dělalo to nejdůležitější - střechy. Takže se dá předpokládat, že peníze šly do nich. Přede mnou tady byl pan Bohumil Svoboda, který již zemřel. On zde nastartoval obnovu a rozjel dotační programy. Já skočil do dobře rozjetého vlaku, cestičku jsem měl prošlapanou. Dělal jsem líbivé věci, jako třeba ty fasády.

Platí vám zahraniční štáb za filmování víc než domácí?

Ne, to by nebylo fér. Majitelé hradu udělali ceník, jehož se držíme. Poslední roky máme cenu stálou.

Na rok 2018 se vám už některý režisér ohlásil?

Probíhá jednání na druhou polovinu léta. Má jít o seriál ze šestnáctého století. Ale nic pevně dohodnutého ještě není. Třeba o Andělu Páně jsem věděl najisto asi čtvrt roku dopředu. Nikdy nevíte do poslední chvíle, jestli se to uskuteční. Produkce mají omezený rozpočet a licitují, jestli jim třeba někdo jinde ustoupí a nabídne lepší cenu. Záleží i na režisérovi, jestli si určitou lokaci obhájí.

Co plánujete opravit v nejbližší době?

Máme plán rozvoje hradu. Příští rok nás čeká druhá etapa opravy mostu, který je pro nás velmi důležitý. Pod ním vede železniční tunel.

Ten most, který v americkém filmu Kletba bratří Grimmů vypadá až magicky?

Ano. Ten kdyby se poškodil, tak bychom už na hradě nic neudělali. Proto je jeho oprava tak důležitá. Další rok plánujeme venkovní fasády na východním průčelí, pak na severním průčelí. Tím pádem budeme mít hrad jakž takž ve stavu, jaký si představujeme. Pak přijdou na řadu velký severní a východní palác, které jsou v dezolátním stavu, propadlé. Kde nejsou stropy. Tam máme připravený zajímavý projekt. Náš stát se dosud choval trochu macešsky a podporuje jen národní kulturní památky, co se týká evropských peněz. Čekáme, až dostaneme zelenou od EU. V roce 2019 by se mělo dostat i na kulturní památky. U nás to znamená, že by se mohlo dostat i na revitalizaci těchto dvou paláců. Byl bych rád, aby sem jednou mohli chodit nejen místní za kulturou. Aby tu byly koncerty, výstavy, aby se tady tancovalo.

Dlouho jsem tudy nejel za tmy, máte hrad nasvícený?

Od minulého roku máme. A nádherně. Celou stranu od řeky. Bylo to sice drahé, ale vypadá teď krásně. Jako v Českém Krumlově (směje se). Až postupně opravíme stěny, tak budeme nasvěcovat ze všech dalších stran.

Jak jste se vlastně stal kastelánem?

Byl jsem ve správný čas na správném místě. Na městském úřadě jsem měl na starosti dotace a začínalo se mi to prolínat s prací pro hrad, který z pětasedmdesáti procent patří městu. Později už nešlo být na dvou místech, tak jsem přijal nabídku dělat kastelána.

A vaše původní profese?

Byl jsem vojákem z povolání asi dvacet let. Nejprve jako pyrotechnik v muničním skladu, později u brigády rychlého nasazení. Byli jsme i na zahraničních misích. Až pak jsem pracoval na městském úřadě.

Co vám dala práce v armádě?

Preciznost, důslednost, smysl pro pořádek. Ale až tady na hradě je za mnou vidět kus práce. To mě naplňuje.

Takže jste teď pracovně nejspokojenější, co jste kdy byl?

Samozřejmě. Doufám, že tady vydržím minimálně do důchodu.

