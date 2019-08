Na stadionu v Brně jako v olympijském Londýně, natáčí se film o Zátopkovi

Zchátralý areál prošel v krátkém čase nebývalou proměnou. „Zhruba před rokem jsem stál uprostřed něčeho, co býval trávník, a rozhlížel jsem se kolem sebe. Nevěřil jsem, ani nikdo ze štábu, že se nám povede vykácet náletové keře a stromy a celý stadion upravit tak, aby vypadal jako ten olympijský,“ říká ještě stále trochu překvapeně režisér snímku David Ondříček.

A přesto se to podařilo. Štáb spolupracoval s brněnským magistrátem, který povolal Veřejnou zeleň města Brna. Z povrchu vybagrovali a vyvezli 1 721 tun zeminy, vyseli nový trávník a na kdysi funkčním běžeckém oválu obnovili škvárový povrch.

„Škvára byla na olympijských hrách v Londýně v roce 1948. Scény z tohoto období už budeme mít brzo dotočené, pak se na týden přesuneme jinam, aby nám na ovál parta našich kluků nanesla antuku jako v Helsinkách,“ popisuje plány štábu Ondříček.

Brněnský fotbalový stadion, na němž kdysi zářila Zbrojovka, tak poslouží jako kulisa hned pro dva olympijské stadiony.

„Chtěli jsme točit i v zahraničí, jenže v Helsinkách mají všechno zrekonstruované. Tam, kde se dříve otáčeli běžci při maratonu, je nyní nájezd na dálnici. Naštěstí pro nás, Brno nabídlo prostor, s nímž jsme si mohli dělat skoro, co jsme chtěli. A další lokace jsme našli na Lipně,“ usmívá se režisér.

Shodil jsem asi šest, nebo osm kilo, přiznal Neužil

V roli sportovních hvězd, manželů Zátopkových, se představí Martha Issová coby oštěpařka Dana a Václav Neužil jako zarputilý a nezlomný běžec.

Zatímco oba herci před natáčením tvrdě trénovali se sportovními trenéry, Neužil musel navíc ubrat na váze, aby připomínal velmi šlachovitého běžce.

„Shodil jsem asi šest nebo osm kilogramů, pořád nemůžu mít jídelníček jako normální člověk. Osvojil jsem si taky atletickou abecedu, zvykl jsem si na běhání,“ vyjmenovává Neužil, kterému navíc maskéři změnili i účes. Uměle mu „pěstují“ kouty.

Filmový Zátopek běhá v obdobných tretrách, jaké měl ten skutečný. „Šili mi je přímo na míru, ale ze začátku to byl dost nezvyk. Bolí z nich lýtka a achillovka, právě proto by se v nich mělo běhat po špičkách,“ přidává postřeh Neužil.

Diváky zahrálo pět stovek komparzistů

To Issová žádnou drastickou proměnou procházet nemusela. „Je to pro mě hraní jako každé jiné, snad jen s tím rozdílem, že mám trochu sevřenější pocit. Přece jen Dana Zátopková žije, sama jsem měla možnost se s ní potkat. A nesmírně si jí vážím, takže chci, aby všechno dopadlo co nejlépe,“ přiznává Issová.

Jen na brněnské natáčecí dny si štáb přizval asi pět stovek komparzistů, kteří především fandí z tribun. Při výběru si dávali pozor třeba na to, aby typy lidí odpovídaly fanouškům na stadionech v tehdejší době, takže kromě kostýmů a šperků musí komparz odpovídat i barvou vlasů nebo pleti. Kromě nich se ve filmu představí i přední atleti.

Film z produkce Davida Ondříčka a Kryštofa Muchy ve společnosti Lucky Man Films vstoupí do kin v druhém srpnovém týdnu příštího roku. Ještě v předpremiéře ho budou moci zhlédnout ti, kteří zavítají do olympijských parků v různých českých městech. V Brně se jeho otevření plánuje opět na výstavišti, na koupališti Riviéra a u pavilonu Anthropos.