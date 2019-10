Festival dokumentů začal, zájemce zve na 277 filmů i do virtuální reality

Příspěvek k ekologii: vznikne ovocný sad Ve spolupráci s jihlavským magistrátem dnes založí organizátoři festivalu dokumentárních filmů ovocný sad. Vznikne na zelené ploše na Rantířovské ulici, naproti parku nad tunelem. Tvořit jej bude 23 mladých ovocných stromků. Tedy přesně tolik, kolik let má festival za sebou. „Organizátoři festivalu chtěli vysázet 23 stromů, což je už samo o sobě poměrně hodně v městském prostředí, které je protkané sítěmi. Vybírali jsme tedy místo, které by bylo důstojným prostorem a mělo dlouhodobou perspektivu,“ říká vedoucí odboru životního prostředí jihlavské radnice Katarína Ruschková. V hledáčku bylo původně více lokalit. „Nakonec jsme ale vybrali tuto. Zde budou mít stromy prostor pro dlouhodobý růst. Už nyní je tato oblast navštěvovaná lidmi na procházkách. I z dlouhodobé perspektivy by měla zůstat nezastavěná a mít i nadále tento charakter,“ dodala Ruschková s tím, že o stromky se bude poté starat Správa městských lesů. Sad bude složený z jabloní, hrušní, slivoní a ořešáků. „Každým rokem by se měl rozšiřovat. Ale uvidíme, zda budeme sázet do stejné lokality či jinam,“ poznamenal ředitel festivalu Marek Hovorka. Ovoce si pak lidé budou mít možnost sami utrhnout. „Vyrůstá generace lidí, kteří bohužel nezažili, že by si utrhli jablko nebo švestku přímo ze stromu,“ dodal ředitel. Založení sadu je podle Hovorky jedním z festivalových příspěvků k ekologickému smýšlení. Festival má být letos mnohem víc šetrný k životnímu prostředí, a to hlavně svým provozem. Ekologie však bude akcentována i v diskusích věnovaných třeba klimatickým změnám. Sázení stromků je naplánováno na dnešní 10. hodinu.