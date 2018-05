Festivalový kinematovlak přiváží filmy i zábavu na jih Moravy

Kinematovlak, který v úterý 15. 5. odstartoval ze Zlína, přiváží od 16. do 18. května na jih Moravy pohádky a zábavu pro děti dospělé.

Dopolední 30 minutové bloky začínají v 9 hodin a jsou určeny pro školy a školky. Děti se mohou těšit na pásma složená ze známých pohádek. Odpoledne patří veřejnosti a program je složen z pohádek o delší stopáži. Pro všechny je vstup zcela zdarma.

Vlak plný zábavy, pohádek i poučení přináší malým divákům nevšední filmový zážitek. Kromě hlavní součástí vlaku, Kinovozu upraveného do podoby kinosálu, nechybí ani herna zvaná Vláček Hráček a Historický vagon s edukativním charakterem. V něm návštěvníci uvidí, jak to kdysi na železnici vypadalo a nahlédnou také do historie měst, kterými Kinematovlak projíždí.

Harmonogram jízdy vlaku, časy promítání a další informace jsou k dispozici na: www.zlinfest.cz

Zastávky Kinematovlaku:

16. května středa Hodonín

17. května čtvrtek Břeclav

18. května pátek Znojmo

21. května pondělí Svitavy

22. května úterý Náchod

23. května středa Hradec Králové hl. nádraží

24. května čtvrtek Trutnov hl. nádraží

25. května pátek Nymburk - město

28. května pondělí Poděbrady

29. května úterý Turnov

30. května středa Liberec

31. května čtvrtek Mladá Boleslav

1. června pátek Mladá Boleslav