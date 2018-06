Návštěvníci některých letních akcí se svezou ostravskou MHD levněji

„Každoroční hudební festivaly Beats for love a Colours of Ostrava jsou události s výrazným přínosem pro město. V září se k nim poprvé zařadí také prestižní Kontinentální pohár v atletice. Právě pro návštěvníky těchto tří akcí jsme připravili speciální týdenní Festivalovou jízdenku,“ říká generální ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.

Festivalovou jízdenku s platností od pondělí do neděle si bude moci koupit za 220 korun každý, kdo předloží platnou vstupenku na některou z vybraných kulturních či sportovních akcí.

Jízdenka bude mít podobu jednorázového papírového ID pásku na zápěstí. K mání bude ve všech prodejnách jízdních dokladů DPO, ale také u smluvních prodejců.

Festivalová jízdenka pro Beats for Love bude platit od 2. do 8. července. Návštěvníci Colours of Ostrava mohou levněji cestovat po městě od 16. do 22. července. A fanoušci atletiky od 3. do 9. září.