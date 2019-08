Studnice fest oslaví třináctiny s Wohnoutem, vystoupí i Jiří Schmitzer

Program Pátek 2. srpna 16:00 Big S

17:10 Esence

18:10 Jiří Schmitzer

19:40 Movebreakers

21:30 WohnouT

23:10 Dukla vozovna

00:40 Ventolin Sobota 3. srpna 12:00 Herbert Einstein

13:20 Circus Problém

14:50 Sabrage

16:20 Corpulent Provocateur

17:50 Volant

19:30 Kapitán Demo

21:20 Skyline

23:10 Pipes and Pints

00:50 The Ghost of you Vstupenky Na místě bude stát lístek na dva dny 490 korun. Jednodenní (pátek, či sobota) pak vyjde na 390 korun. Děti do 150 centimetrů, obyvatelé Studnic a ZTP mají vstup zdarma.