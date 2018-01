Cena Komedie roku 2017 míří do Prahy, mladé zaujala hra Pohřeb až zítra

„Jsem tak trochu v rozporuplné situaci. Na jednu stranu jsem kmotrem představení, které připravila režisérka našeho Divadla v Dlouhé Hana Burešová. Takže bych jí samozřejmě výhru přál. Na druhou stranu sám soutěžím se svou inscenací. Kdybych třeba vyhrál já, a ona ne, kdoví jak pro mě bude v divadle vypadat další sezona, co se obsazení týká,“ vtipkoval Miroslav Hanuš nad možnými důsledky vítězství.

Může být klidný. Pondělní vyhlášení výsledků soutěžní části Festivalu smíchu uspokojilo obě strany.

Městské divadlo Brno s již zmíněnou komedií Reného Levínského Dotkni se vesmíru a pokračuj bodovalo ve třech kategoriích. Petr Štěpán jako inženýr Bohumil Plánovský získal titul nejlepšího herce festivalu, Haně Burešové patří Cena za nejlepší režii a své ocenění této hře udělila i odborná porota.

„Inscenaci Dotkni se vesmíru a pokračuj jsem viděl při její světové premiéře na Nové scéně v Praze. Tam nebyla špatná, ale zdaleka mě nepřesvědčila o kvalitách textu. Tím, jak režisérka Hana Burešová se svým dramaturgem Štěpánem Otčenáškem hru upravili, zhustili a vyhmátli věci důležité i momenty lidské a zároveň komediální, tak pro mě ta hra najednou začala žít. A já díky jejich úpravě pochopil, co všechno v sobě má. To jsem z té pražské nevyčetl. Je to text, který má potenciál, aby se hrál i na zahraničních scénách,“ uvedl člen poroty Zdeněk A. Tichý.

S prázdnou neodešel ani Miroslav Hanuš. Jeho adaptace světového bestselleru Sue Townsend Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4 si od pondělí může připisovat podtitul Komedie roku 2017.

„Poprvé jsem hru viděl před více než deseti lety v podání královéhradeckého Draka v režii Jakuba Krofty. Tehdy mě velmi bavila. Po letech jsem si tedy příběh Adriana Molea oživil a užil jsem si ho s velkou chutí díky úžasné komediální invenci Miroslava Hanuše,“ hodnotil Divadlo v Dlouhé Tichý.

Nejlepší herečkou festivalu zvolili Kamilu Sedlárovou

Diváky nejvíce nadchla hudební show 60's aneb Šedesátky autorské dvojice Jiří Janků a Petr Svojtka, kterou přivezlo Divadlo ABC Praha.

Studentská porota našla svého favorita ve hře Natálie Kocábové Pohřeb až zítra v nastudování Švandova divadla na Smíchově.

18. Festival smíchu Komedie roku 2017

Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4 (Divadlo v Dlouhé, Praha) Nejlepší ženský herecký výkon

Kamila Sedlárová (za roli Dawn v komedii Vincenc, Klicperovo divadlo Hradec Králové) Nejlepší mužský herecký výkon

Petr Štěpán (role Bohumila Plánovského, Dotkni se vesmíru a pokračuj, Městské divadlo Brno) Cena za nejlepší režii

Hana Burešová (Dotkni se vesmíru a pokračuj) Cena odborné poroty

Dotkni se vesmíru a pokračuj (Městské divadlo Brno) Cena studentské poroty

Pohřeb až zítra (Švandovo divadlo na Smíchově, Praha) Komedie diváků 2017

60's aneb Šedesátky (Městská divadla pražská - Divadlo ABC) Cena Genia smíchu 2018

Boleslav Polívka

„Každý rok se festival překonává a podobně to bylo i letos. Od prvního dne, kdy o titul Komedie roku soutěžilo naše domácí Hoří, má panenko, až po poslední, kdy jsme zavzpomínali na 60. léta, neztratil festival jiskru a šmrnc. Bylo těžké vybrat jednu komedii, protože všichni byli báječní a každý večer byl jedinečný,“ řekla za studentskou porotu Kristýna Plešková.

Jedna z cen zamířila i do sousedního Hradce Králové, Kamila Sedlárová si za ztvárnění role Dawn v komedii Vincenc vysloužila ocenění pro nejlepší herečku přehlídky. Sochu pro Genia smíchu převzal Bolek Polívka.

„Letošní ročník mi přišel dramaturgicky zajímavý a zároveň vyvážený. Zajímavý v tom, že se tu objevilo několik novinek, ale zároveň tu jsou tituly už prověřené, v tom vidím vyváženost. Hezky si to sedlo,“ pochválil Zdeněk A. Tichý.

Pro tohoto kritika a dramaturga České televize byly podle jeho slov velkým překvapením tři inscenace - Pohřeb až zítra, Dotkni se vesmíru a pokračuj a Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4.

„Každá je jinak zajímavá. Tyto tři jsou pro mě top. Stupně vítězů bych jim však přisoudit nechtěl. Ještěže rozhodujeme kolektivně, mám ušetřenou bezesnou noc, velmi těžko bych si mezi nimi sám argumentoval, která z těch tří je opravdu nej,“ dodal Tichý.