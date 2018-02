Do Brna dorazí držitelé Oscara i unikátní seriály, oznamuje Zlatušková

„Zkoušíme dělat dřív nemyslitelnou věc – festivalovou událost, která by mohla za pár let rezonovat celosvětově,“ netají se ambicemi Kamila Zlatušková, jež očekává až 38 tisíc diváků.

Je už jasné, kdo z velkých mezinárodních jmen v květnu přijede?

Zatím je nemůžeme specifikovat, spoustu jich ještě nemáme potvrzených. Jisté ale je už nyní, že mezi členy poroty bude několik vynikajících a pronikavých osobností, včetně držitelů Oscara. Nejsou to však věhlasná jména známá naší laické veřejnosti, což se, doufám, také trochu změní. Kompletní program a hosty představíme v dubnu.

A pokud jde o herecké hvězdy?

Bontonfilm nám řekl, že se mu líbí dramaturgie festivalu, a nabídl, že mimo jiné přiveze některé představitele seriálů, jež chceme uvést. Mít třeba v Brně největšího světového narkobarona z amerického seriálu Narcos by bylo skvělé. To je ale stále v jednání.

V prvním ročníku chystáte uvedení seriálu Království slavného dánského tvůrce Larse von Triera. Přijede i on?

Bohužel to navzdory mému optimismu asi nebude možné. Nejezdí prý ani na akce svých přátel v Dánsku, takže nepředpokládám, že by chtěl zavítat právě sem, i když mu pozvánku ještě jednou pošleme.

Festival Serial Killer Kdy: 2. až 5. května 2018 v Brně. Kde: Univerzitní kino Scala, Divadlo Bolka Polívky, Místodržitelský palác, pasáž Typos, Jakubské a Moravské náměstí. Co: Nový festival televizních a internetových seriálů, který kromě nejpopulárnějších současných sérií představí i méně známé projekty ze střední a východní Evropy.

Primárně tedy do Brna dorazí tvůrci, kteří se podílejí na seriálech, jež uvedete?

Nejen oni. Přijedou lidé, kteří z různých perspektiv zásadním způsobem ovlivňují podobu současné televizní i webové produkce. Zužovat to jen na tvůrce by byla vzhledem k záměru celého festivalu chyba. Byla bych ale především ráda, abychom jej dělali s důrazem na kvalitu, pokud možno bez kompromisů. A ne jen proto, že nám dá nějaký partner peníze a my tím pádem promujeme jeho produkty. Chceme být akcí, která se se všemi svými účastníky kouká taky do budoucnosti televizního vysílání.

Usilujete o nějaké velké jméno?

Bohužel zatím nemůžu prozradit jedno jméno tvůrce a vizionáře, o kterého máme velký zájem. Ale jasno by mělo být zhruba za dva týdny. Chtěli bychom ve spolupráci s městem přivézt do Brna třeba také zahraniční novináře, kteří budou o akci i o městě referovat. Je to náš projev lokálního patriotismu. Myslíme si, že Brno je v nejlepší kondici a má co nabídnout.

A co čeští umělci?

Zatím jsem nenarazila na nikoho, kdo by nechtěl přijet. Uvítáme herečky Aňu a Ester Geislerovy, herce Bolka Polívku a Petra Čtvrtníčka, režiséry Jana Hřebejka, Roberta Sedláčka, Jana Prušinovského nebo Tomáše Baldýnského a mnoho dalších zvučných českých jmen.

Promítnete na festivalu také premiéry některých seriálů?

V soutěžní části budou unikátní premiérová uvedení. Dáváme si záležet, abychom měli z celého regionu střední a východní Evropy nejlepší tituly, které zároveň dosud nemohli diváci vidět.

Takže budou objevovat třeba polské či ukrajinské projekty?

Svět už Polsko objevil, my jej chceme českému divákovi spíš představit než objevit. Pokud jde o opravdové objevování, to se bude týkat především webových seriálů. Jsou potvrzením, že to není otázka peněz, ale čistě invence a ochoty zkoušet věci, které nemusí být vždy z byznysového hlediska racionální. Nechceme být přehlídkou, kdy jen lidem pustíme věci na velkém plátně, ale vždy je uvidí s delegací, s někým, s kým se o tom můžou bavit, protože je velmi málo možností se s tvůrci televizních sérií potkat.

Kolik lidí festival připravuje?

V nejužším týmu je patnáct lidí rozdělených do jednotlivých sekcí. Někteří z nich dokonce dali výpověď původním zaměstnavatelům a připojili se k nám, protože vidí smysl v tom, co děláme. Celkem budou akci zajišťovat asi tři stovky lidí, především dobrovolníků a spolupracovníků, od trhání lístků po vydávání akreditací či doprovázení hostů.

S kolika diváky počítáte a do kterých kin budou chodit?

Nechtěli jsme, aby lidé cestovali do kin přes půlku města, takže jsem ráda, že se nám podařilo domluvit sály jen pár desítek metrů od sebe. Ústředním kinem bude univerzitní Scala, druhá scéna bude v Divadle Bolka Polívky, třetí jsou prostory Místodržitelského paláce, který bude v době konání festivalu díky vstřícnosti Moravské galerie celý náš. Na Moravském a Jakubském náměstí plánujeme venkovní doprovodné akce, jako standupové výstupy bavičů, což by mělo být v režii Miloše Čermáka a Luďka Staňka. Odhadujeme, že může přijít až 38 tisíc diváků. Počítáme s asi třicítkou představení, chceme i dopolední promítání pro střední školy. Takže najednou se může na seriály dívat kolem 1 500 lidí.

Bude se dít něco i v bývalém sídle brněnské ČT na Jakubském náměstí, kde máte kanceláře?

Mám dokonce stůl v kanceláři, kde jsem seděla před deseti lety při výběrovém řízení, když mě poprvé přijímali do ČT. (úsměv) Chceme Běhounskou 18 i díky velkorysosti majitelů využít jako unikátní festivalový prostor na party a akce. Pokud tu bude promítání, tak v podzemním prvorepublikovém trezoru, který nebyl dlouho využíván, což je podle mě škoda.

Jaký máte vůbec rozpočet?

Kolem deseti milionů korun. Zatím nemáme kapacitu na nějaký rozsáhlý doprovodný program po celém městě. Nejnákladnější jsou mezinárodní hosté, ti budou hlavně v porotách a delegacích. Musíme jim zajistit servis, letenky a ubytování. O ně ale na druhou stranu hodně stojíme a mohlo by jich být až kolem 150 plus další desítky českých. Pokud budou spokojení, můžeme díky nim exportovat Brno a jeho dobrou atmosféru do světa.

Přemýšlíte už teď o dalším ročníku?

Ano, chtěli bychom představit víc dokumentárních kategorií, zaměřit se na progresivní youtubery. Byla jsem překvapená, když jsem zjistila, že o sobě ve střední Evropě vůbec nevědí, maximálně jen čeští a slovenští. Chceme propojovat virtuální a off-line svět. Cesta do on-line světa totiž může být únikem před tím, co se tady začíná rýsovat jako černý bouřkový mrak. Taková zvláštní politická situace, která napovídá, že se nad námi stahují spíš nesvobodné časy, ačkoliv žijeme v největší prosperitě za poslední dobu. Naši rodiče a prarodiče se zavírali na chalupách a zahrádkách. Takže teď je možná ještě o to důležitější sdílet s ostatními veřejný prostor a odcházet od obrazovek, mobilů a počítačů do kin.