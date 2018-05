Festival Sculpture Line, sochy v ulicích doprovodí i výstava v Mánesu

Sochy však nebudou k vidění pouze v Praze, sochařská linka Sculpture Line povede letos i do Pardubic, Plzně, Broumova, Liberce, Jablonce, Ostravy, Trutnova, Zlína, Brna či Vratislavic.

Letos poprvé nemíří Sculpture Line pouze do ulic, festival doprovodí interiérová výstava v pražském Mánesu. Ta od 15. do 29. června 2018 nabídne přehlídku menších plastik a interiérových soch. Poté se výstava vydá do dalších měst, kde probíhá Sculpture Line.

Sochařský festival SCULPTURE LINE proběhne od 13. června do 30. září 2018 v řadě českých a moravských měst. Sochy a malby českých umělců pošle Sculpture Line i do zahraničí, konkrétně do Lucemburska, kde bude umístěna socha Archimedon Lukáše Raise, a také do Německa, kde budou česká díla součástí výstavního projektu Nord Art.

Více informací včetně mapy, anotace jednotlivých soch i přehledu autorů budou k dispozici v průběhu května na www.sculptureline.cz