Pět stanů na Sázavafestu vykradli cizinci, soud je okamžitě vyhostil

O vykrádání stanů na Sázavafestu jsme informovali už minulý týden v pátek. Nyní policie uvolnila další informace i videozáběry z kamerového systému policejního monitorovacího vozu, s jehož pomocí pachatele dopadla.

„Kriminalistům se podařilo prokázat, že dvojice postupně vnikla do pěti stanů, kde majitelům způsobila škodu ve výši 51 500 korun,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zloděje zajímaly především peníze. Když je v odcizeném zavazadle našli, tak je sebrali a zavazadlo s ostatními osobními věcmi vrátili zpět do stanu. Tam vnikli i přesto, že uvnitř spali návštěvníci festivalu.

Kriminalisté k případu vedli zkrácené řízení. Hned v pátek oba muže, kteří byli ze zahraničí a na Vysočině pracovali, obvinili z krádeže a porušování domovní svobody. A ještě týž den večer oba stanuli před soudem.

Dvou mladých mužů, kteří v pátek nad ránem vnikali do cizích stanů, si všimla hlídka na kamerovém systému policejního monitorovacího vozu.

„Okresní soud v Havlíčkově Brodě oba muže uznal vinnými a odsoudil je k trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců s podmínečným odkladem na dva roky a k vyhoštění z území České republiky na dobu čtyř let,“ tlumočila rozhodnutí soudu Čírtková.

Dva mladé cizince ve věku 24 a 29 let dopadli policisté po krátké honičce a potyčce v pátek nad ránem. Bylo to krátce poté, co si na kamerovém systému speciálního policejního monitorovacího vozidla všimli, že muži vnikli do dvou stanů.

Mladíci se nechtěli vzdát jen tak. Před policisty utíkali, a když byli dostiženi, bránili se.

„Při zadržení policisté použili donucovací prostředky - hmaty, chvaty a pouta,“ přiblížila policejní mluvčí. Ihned po zadržení putovali podezřelí do policejní cely.