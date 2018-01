Festivalové léto na východě Čech přitvrdí The Prodigy i Paradise Lost

Pořadatelé Rock for People věří, že ani po tolika letech koncertování kapela neztratí na své výbušnosti.

„Když jsem před nedávnem potkal v Londýně jejich manažera, s nadšením vzpomínal na oba koncerty na Rock for People. Samozřejmě nás potěšilo, že si kapela, která si pro nadcházející turné pečlivě volila jen místa, kde se cítila dobře, vybrala náš festival,” prohlásil šéf hradeckého rockového festivalu Michal Thomes.



V letošním roce chystají The Prodigy album největších hitů, návštěvníci hradecké přehlídky tak jistě nepřijdou o pecky jako Firestarter, Smack My Bitch Up nebo Breathe.

Rock for People odstartuje 4. července, mezi dalšími ohlášenými kapelami jsou kalifornští Sick Puppies či memphiští rockeři Skillet. Poprvé se v Hradci představí formace In This Moment a Pop Evil.

Na Brutal přijedou Paradise Lost

Rovněž metalový Brutal Assault oznámil nový balíček kapel. Do Josefova přijedou v srpnu průkopníci gotického doom metalu Paradise Lost. Kapela Unleashed je už 30 let stálicí švédské deathmetalové scény. Vystoupí také thrashmetalová parta Exhorder! a inovátorský death metal představí Nocturnus AD.

Dalšími hosty jsou Neocesar, Grave Pleasures, jež potěší fanoušky post-punku, a současnou avantgardu zastoupí Dodecahedron.