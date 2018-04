Festival „Ochutnej svět“ naservíruje mořského ježka i hada

S rostoucími teplotami a delšími dny přichází éra festivalů. Kromě hudebních a divadelních mají v Brně velkou oblibu i ty gastronomické. „Před třemi lety, když jsme s Ochutnej svět začínali, tu ještě byla atmosféra úplně jiná a foodfestival jsme vnímali jako něco, co tu chybí. Zároveň jsme chtěli vytvořit událost, která na jedné straně podpoří regionální podnikatele, a na straně druhé sem pozve identické producenty z různých kontinentů a tím propojí i různé kultury,“ přibližuje ideu akce její iniciátorka Dana Drásalová.

Cílová skupina: 0–99 let

Letošní ročník nabídne více než padesát stánků a foodtrucků s ochutnávkami exotických i lokálních laskomin, speciální festivalové drinky nebo dokonce setkání s aktuálně nejsledovanější foodblogerkou a kuchařkou Kamu. Na návštěvníky čeká ve srovnání s předchozími ročníky i několik výrazných novinek. Vedle celodenního programu na pódiu, který zahrnuje především různé cooking show, je to tematický program pro děti. „Děti snědí pohár a už by šly domů,“ směje se Drásalová. „Proto jsme pro ně připravili spoustu aktivit od tradičního malování na obličej, šifrovaček a divadel až po lekce vaření,“ vysvětluje.

Dětská je i jedna z tváří festivalu, desetiletý Brňák Honzík. Chlapec se silným ADHD syndromem a těžkou rodinnou situací, ke kterému poputuje část výtěžku z prodeje vstupenek, předvede v neděli cooking show s prezidentem českého Culinary Clubu Petrem Ervinem Kováčem. Na pódiu spolu připraví chřestýše.

Velkým lákadlem bude setkání s Kamilou Rundusovou alias Kamu, proslulou foodblogerkou a autorkou Nejbarevnější kuchařky. V sobotu v poledne se s ní mohou návštěvníci setkat osobně při autogramiádě, ve čtyři hodiny odpoledne předvede své kuchařské umění i na pódiu. „Ochutnej svět bude jediným festivalem, který Kamu letos navštíví,“ podotýká Drásalová.

Celý svět bez letenek a pasů

Pestrá nabídka jídel zahrnuje například francouzskou, španělskou, maďarskou, ruskou, mexickou, thajskou či vietnamskou kuchyni. „Oproti loňsku nám přibyla třeba filipínská kuchyně, velkým překvapením je pro mě kuchyně severská. Celkově jsem přesvědčená, že letos máme nejzajímavější producenty na moravské foodfestivalové scéně. V programu máme hodně lidí, kteří na Moravě ještě nikdy nebyli. Chtěli jsme vybrat trendy věci, dát prostor novým tvářím,“ doplňuje Drásalová.

Ochutnat svět můžete na Malé Americe v sobotu od 11 do 20, v neděli od 11 do 19. Jednodenní vstupenka vyjde v předprodeji na 100 Kč, děti od 3 do 15 let platí 50. Vstupenky budou samozřejmě dostupné i na místě. Více informací naleznete na facebookových stránkách akce.