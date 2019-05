Hradecký festival Na jednom břehu zve na Báru Polákovou i J. A. R.

Festival, na němž v minulosti vystoupili Dan Bárta, Lenka Dusilová, Radůza či Dreadzone, staví i na světové world music, tentokrát z Iránu a Izraele.

„Tématem je jedna ze skladeb skupiny J. A. R. Dokáže basová kytara Fender usmířit národy? Na jednom břehu není jen muzika, ale způsob vnímání života, který reflektuje situaci ve společnosti. Proto vybírá nejen dle oblíbenosti, ale hlavně na základě osobnosti a morálního kreditu samotných umělců,“ říká zakladatelka a dramaturgyně Martina Součková před 17. ročníkem přehlídky.

Pozvala na ni kapelu Zrní, pro niž je charakteristický sound a k dokonalosti dovedená kombinace elektroniky a písničkářské poetiky.

„Osobitý projev Jana Ungera a celé kapely je stejný jako jejich muzika: autentický, hutný, energický a hypnotický. Festival je představí na společném jevišti s podobně upřímnou zpěvačkou a autorkou ‚příliš chytrých textů‘, která hudebně pluje mezi žánry a propojuje sociální bubliny,“ tvrdí Součková, která oceňuje zpěvaččinu schopnost s lehkostí glosovat vlastní svět i okolí. Držitelka cen Anděl vystoupí v Hradci Králové poprvé.

Dva plnohodnotné koncerty propojí na druhé scéně pražské trio Slow Motion, což znamená autorské texty zpěvačky Antonie Nyass z Yellow Sisters, beatbox a elektronika Jana Melichara a kláveso-kytarové plochy Vladimíra Keichera.

Istanbulskému triu Light in Babylon vládne zpěvačka Elia Kamal, původem z Iránu. Uhrančivý zpěv se zvukem santuru – stostrunného perského cimbálu a kytary se potká s rytmy Blízkého východu.

„Obrovskou poctou pro nás je potvrzení účasti kapely The Paz Band z Tel Avivu. Vysoce uznávaná zpěvačka Gal de Paz je považována za skutečnou hvězdu. S hlasem Janis Joplin a drajvem Aerosmith dobývá svět z hlubin nezávislého rocku a postupně budí pozornost na největších festivalech. The Paz Band přináší syrový, starý rockový rokenrol, který slibuje divoký výlet napříč časem a prostorem,“ uvádí Součková.

Gal de Paz, která vystoupí exkluzivně v České republice právě v Hradci, platí za jednu z nejznámějších tváří izraelského indie rocku. Podle svých slov zpívá od doby, kdy se naučila mluvit. Nejraději by se prý narodila před padesáti lety.

„To jsem si myslela, ale později, hlavně po vydání našeho nového alba, se cítím být zrozená v pravý čas. A směs toho, co bylo předtím a je teď, mi přijde magická. V umění nerozlišujete dobré, nebo špatné. Prostě jen děláte, co cítíte. Pokud cítíte, že je to uvěřitelné, je to umění. Zbytek je subjektivní. A rokenrol nezemřel, jen se mění, a my s ním. Je to životní styl,“ míní Gal de Paz, kterou už v dětství uhranul syrový rock 60. let.

Její The Paz Band debutoval roku 2016 albem Down To The Rabbit Hole a pozici hvězdy potvrdila i loňskou deskou Supply & Demand, na jehož podporu jede světové turné. Australský portál The AU Review jí udělil téměř absolutní hodnocení.

Alternativní Květy i třicátiny J.A.R.

K nejzajímavějším českým alternativním kapelám náleží brněnské Květy, tedy trojice Martin E. Kyšperský, Aleš Pilgr a Ondřej Kvas. Celé trio stojí i za projektem YM, jehož součástí je také výtečné country album Lorenzovi hoši.

„Pánové odložili tradiční elektrické nástroje a vzali mandolíny, banja, foukací harmoniky a basu. Přizvali kytaristu Petra Uviru ze skupiny Ladě, který zvuk obohatil o steel guitar a cigar box guitar. Všichni společně k tomuto stylu přistupují s respektem, ale i notnou dávkou nadsázky a humoru,“ podotýká dramaturgyně.

Skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl přiveze svůj sebesmyčkovací jednočlenný orchestr Omnion, založený na technice smyčkování a procesování v reálném čase.

Třicáté výročí slaví legenda české funky scény J. A. R. a s ní i stěžejní hlasy i mozky Dan Bárta, Roman Holý, Oto Klempíř a Michal Viktořík. Úspěch slavili i předloňským albem Eskalace dobra.

Sobotní program doplňuje volně přístupný Art & Food Festival, který lze bez vstupného navštívit už dopoledne. V parku na celém Orlickém nábřeží vyroste buskingová scéna pro mladé umělce, stánky s nabídkou světové gastronomie, výtvarníci, prodejci uměleckých děl a performeři. Děti čeká loutkové divadlo, hudební program i výtvarný workshop. Tato kreativní zóna vzniká se společností Butterfly.

Vstupenky na oba festivalové dny zvlášť i dvoudenní permanentky jsou v prodeji, více informací najdete na webu zde.