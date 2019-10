My do toho Brna dotancujeme, lanaří celebrity na festival Life!

Scénář letošního klipu k festivalu Life! připravili producenti Veletrhů Brno a kvůli natáčení byli schopni zablokovat i hlavní tepnu mezi Prahou a Brnem. Borhyová, Sokol, Holán a Horváth se tak rázem ocitli v koloně na dálnici D1.

Při pomyšlení na festival Life! se však stávají z utrápených lidí tanečníci, kteří jsou ochotní dostat se do Brna klidně po svých. Na silnici uprostřed kolony to tak pořádně rozbalí. Na scénáři se podílel i ambasador festivalu Sokol.

„Zase chceme překonat rekord, doufám, že je rozhodně zajímavější,“ vyzval příznivce i širokou veřejnost Sokol.

Borhyová dorazila, i když brala antibiotika

Naopak tváří festivalu je vůbec poprvé Borhyová. Jejím úkolem je dodat ženskou energii celé převážně mužské skupině protagonistů, nicméně producenti měli namále. V den natáčení totiž skolilo Borhyovou silné nachlazení, i přes horečku se však zodpovědně dostavila. „Bohužel měla jsem antibiotika, ale musela jsem to nějak zvládnout, protože na natáčení bylo navázáno hodně lidí, aut, autobusů a všichni přijeli z Brna,“ uvedla Borhyová.

A do Brna se těší i fotbalista Horváth, který se loni účastnil osvětové akce Sport Life pro mládež, společně s Antonínem Panenkou, Tomášem Vernerem a dalšími sportovci. A protože byl nadšený, zapojil se i do natáčení klipu.

Spoléhal na to, že jeho hlavní úkol bude nějaká parádička s míčem, ale ve finále musel i tancovat. „Nepřipravoval jsme se, doufám, že se tam někde vzadu ztratím. Myslím, že to není nijak zvlášť těžká choreografie, nerad bych to kazil těm vepředu,“ smál se Horváth.

Festival life! se letos uskuteční 8. až 10. listopadu. Obsahuje sekce Sport Life!, Dance Life!, In-Joy Life!, Bike Life! a novinku Datart Life!. Na své si tak přijdou jak sportovní nadšenci, kteří si opět vyzkouší tradiční i netradiční sporty, tak tanečníci, na které čekají workshopy a soutěže. Mladé návštěvníky určitě potěší herní pavilon plný našlapaných počítačů.

Na výstaviště se také vrací cyklistika, v sekci Datart Life! bude možné vyzkoušet elektroniku a nakoupit za speciální ceny.