Festival Ladná Čeladná začíná

Festival Ladná Čeladná, který pořádá obec Čeladná ve spolupráci s dramaturgickým týmem Colours of Ostrava, nabídne žánrový mix sahající od rocku, punkrocku, popu přes balkánské rytmy až po ska či cimbálovku. V programu nechybí jak dobře známí hudebníci a kapely, tak i jména, jež denně neslýcháme v rádiích.



„Největšími lákadly jsou jistě Aneta Langerová a David Koller, za pozornost však rozhodně stojí také britští The Carny Villains se svým energickým koktejlem balkánu, ska a punkrocku nebo bratislavští Korben Dallas, jejichž hudba a především charizmatický hlas zpěváka Juraje Benetina se vám dostane hluboko pod kůži,“ řekl člen dramaturgického týmu Jiří Moravčík.

„Návštěvníci na místě naleznou knihovničku s dětskými knihami a také zázemí pro čtení rodičů s dětmi. Několikrát denně budeme losovat vítěze kartičkové soutěže a v našem stánku si bude možné zakoupit pěkný dárek nebo získat osvětové materiály,“ přiblížila Monika Škanderová z organizace Celé Česko čte dětem, co návštěvníkům nabídne čtenářský koutek.

Přespolní návštěvníci mohou využit festivalový kemp, který se nachází hned vedle areálu u řeky Čeladenka. K dispozici bude pitná voda a mobilní WC.



Cena činí 30 Kč za osobu a 100 Kč za stan. Vstup do kempu si bude možné zakoupit na pokladně u hlavní brány. Jako každý rok bude na festivalu fungovat kyvadlová doprava zdarma, a to ve směru na Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm. Brány areálu se otevřou v pátek v 15 hodin, v sobotu pak ve 12 hodin.



Bližší informace najdete na: www.ladnaceladna.cz.

Informace ke vstupenkám (v předprodeji do 1. 8.)

· Dvoudenní vstupné: v předprodeji 300 Kč / na místě 350 Kč

· Jednodenní vstupné: v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

· Děti do 15 let (pouze na místě): 150 Kč, děti do 140 cm zdarma

· Držitelé ZTP, ZTP/P: dvoudenní vstupné 150 Kč / jednodenní vstupné 100 Kč (Vstupenky k zakoupení na místě po předložení průkazu ZTP, ZTP/P. Doprovod držitele ZTP/P vstup zdarma.)