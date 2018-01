Festival La Película

Diváci se mohou těšit například na čtyřmi cenami Goya ověnčený revenge thriller Pozdě na hněv (Tarde para la ira), historický film z období španělské občanské války Nejistá sláva (Incerta gloria), komedii Marisa v lesích (Marisa en los bosques) či velice aktuální a ironií oplývající snímek o praktikách současné politiky Selfíčko (Selfie). Chybět nebudou ani aktuální snímky z Mexika, Venezuely či Panamy.

Program také přestaví jednu z nejvýraznějších osobností španělské kinematografie - Carlose Sauru. Uvede nový jedinečný dokument s přiléhavým názvem Saurovi (Saura(s)). Trailer: https://vimeo.com/238933263

La Película proběhne od 13. do 18. února 2018 již tradičně v prostorách pražského kina Světozor a od 20. do 22. února v ostravském Minikině. Od 26. do 28. února si španělské filmy budou moci vychutnat diváci v Bio Central v Hradci Králové a na závěr, od 2. do 4. března, bude španělština znít v brněnském kině Scala.

Kompletní program bude zveřejněn na konci ledna na www.lapelicula.cz a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/LaPeliculaCZ