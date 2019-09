Pohádkový festival představí pověsti z hradů, vstupné výrazně podraží

„Celý život se odvíjí od dětství. A pokud máte krásné a hezké dětství, nic nebrání tomu, abyste měli krásný a hezký život,“ prohlašuje Lábus.



Pořadatelé s předsedkyní správní rady Jičín - město pohádky (JMP) Janou Radovou se snaží i přes všechny finanční komplikace zachovat festival na stejné úrovni, jak jej pravidelní návštěvníci znají. Radová se svým týmem však letos stála před nepříjemným problémem. Tím je zdražování sobotního vstupného.

Oproti loňskému roku si letos dospělý připlatí 80 korun, cena se zvedne ze 170 na 250 korun. Naposledy festival ceny zvyšoval před šesti lety.

„Veškeré náklady se zdražují. Největší položkou jsou samozřejmě mzdy, jako v každé firmě. Vedle toho jsou náklady na služby. Každý rok se rovněž zvyšuje zákonné pojištění a další věci. My všechno musíme platit. Samozřejmě že ti, kdož nám zajišťují služby, se snaží udělat ceny příznivější, ale zdražování je realita. Tak to prostě je,“ podotýká Radová.

Podle ní festival nemá jinou možnost než zdražit, jelikož sobotní vstupné je jedním z největších příjmů celé akce.

„Další příjmy máme od trhovců za stánky a z dotací. Chceme mít vyrovnaný rozpočet a nechceme se zadlužovat jako předchozí vedení,“ pokračuje. Město pohádky je hlavně akcí pro děti, pro ně zůstává vstup zdarma. „To platí pro děti do 150 centimetrů,“ říká Radová.

Týdenní festival vyjde na několik milionů korun. Jistou finanční úlevu má díky studentům.

„Letos se nám podařilo zajistit dobrovolníky ze středních škol. To je velmi významná pomoc. Ono se to nezdá, ale kolem festivalu je potřeba hodně lidí. Studenti to mají domluvené s řediteli škol,“ sděluje.

Pověsti z hradů a zámků

Pravidelným spolupořadatelem je město. „Ve schváleném rozpočtu na letošní rok počítáme s příspěvkem neboli finanční podporou ve výši 200 tisíc korun a s částkou 400 tisíc korun jako provozním příspěvkem pro Technické služby Jičín, které zabezpečí služby a technickou pomoc,“ říká místostarosta města Jan Jiřička (Volba pro město).

Je přesvědčen, že pohádkový festival je pro město důležitý. „Nejen pro obsah a formu, která je zaměřena především pro děti a rodiny, ale i pro propagaci města z hlediska cestovního ruchu, vždyť věhlas festivalu přiláká hodně návštěvníků i turistů do Jičína,“ podotýká.

Výběr z programu Čtvrtek 8:30 - 18:00 Středověké podhradí z Pěnkavova dvora, Takonín (Valdštejnovo nám.) 14:00 - 17:00 Za rytíři do parku - ukázky šermu a soutěže pro děti (zámecký park) 15:30 Kytice svázaná ze sedmi balad K. J. Erbena (hlavní pódium) 17:00 Slam Poetry (Ryneček - nám. Svobody) 17:00 Podvečerní čtení - herečka Zdeňka Žádníková Volencová (farní zahrada)

Pátek 10:00 Akordeonový orchestr Safari (hlavní pódium) 17:00 - 17:30 Řehečské kvarteto (vláček po městě) 17:00 Podvečerní čtení - spisovatelka a ilustrátorka Lucie Seifertová a patron Pohádkového města Jiří Lábus (farní zahrada) 19:30 Božská Sarah (Masarykovo divadlo)

Sobota 9:00 Pověsti plzeňského náměstí (hlavní pódium) 10:00 Kašpárkova kouzelná kaše (LD Srdíčko) 13:00 Loupem, loupem perníček (hlavní pódium) 14:00 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Žili, byli nejen na hradech a zámcích... (hlavní pódium) 16:00 Elis (hlavní pódium) 19:00 Zvonec konec (hlavní pódium) 19:30 Kapela Jelen (hlavní pódium) 21:00 Petr Poláček & Bon Jovi Tribute Prague (hlavní pódium)

Neděle 9:00 - 16:00 Pohádkové tvůrčí dílny (historické centrum města) 11:00 B.I.Z.O.N.I. - improvizační show (Ryneček - nám. Svobody)

Letošní ročník patří pohádkám a pověstem z hradů a zámků Českého ráje. Středověký hrad s nádvořím zaplní i část Valdštejnova náměstí v centru. Nádvoří hradu obsadí řemeslníci, řemesla si mohou vyzkoušet i návštěvníci. Chybět nebudou ani dobové stany, kostýmy či repliky historických nástrojů. Nádvoří jičínského zámku zaplní soutěže, hry a také umění v podobě malby či modelování. Tradicí jsou koncerty a filmy.

Ani dospělí nepřijdou zkrátka, mohou si zasoutěžit v historickém kvízu. Na nádvoří je i cíl velké pohádkové hry Po stopách loupežníků, spojené s řadou úkolů.

Zámecká zahrada ožije i rytířským kláním nebo vystoupením sokolníků. Festival však není není jen doménou centra, ale také okolí. Třeba na pískovišti na Rynečku, odkud vede cesta do farské zahrady, se ukrývá hodná ježibaba.

Festival kromě pohádkových postav navštíví i významní hosté. Mezi nimi spisovatelka a držitelka ceny Magnesia litera Lucie Seifertová. Jeden z večerů v komorním prostředí farské zahrady bude patřit herečce Dejvického divadla Zdeňce Žádníkové Volencové. Legenda českého divadla a filmu Iva Janžurová uvede v Masarykově divadle inscenaci Božská Sarah a Krčkova Musica Behemica vystoupí v kostele sv. Jakuba.

Pohádkový týden tradičně zakončí sobotní večer, kde dětský purkmistr vrátí klíč od města zpět do rukou starosty. K tomu zahrají Elis Mrázová či kapela Jelen, s níž diváci odpočítají poslední vteřiny do závěrečného ohňostroje.