Nevřeň v rámci festivalu Industry Open otevře podzemní kaolinový důl

V rámci festivalu Industry Open se veřejnosti od pátku do neděle otevřou po Plzeňském kraji brány do míst, kam se běžně lidé nepodívají. Do firem, výrobních závodů, výzkumných center. Obdivovat budou i technické památky. Vůbec poprvé se zpřístupní prohlídková trasa bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku.