Po vodě se při Holešovské regatě plavil Otesánek i E.T. mimozemšťan

Velkou pozornost vzbudilo plavidlo E.T. mimozemšťan, kde populární filmová postavička z vesmíru kynula přihlížejícím svým dlouhým prstem. Nechybělo plovoucí letní kino, kovbojský saloon, ponorka Kursk, velká krabička zápalek, kterou dávali do pohybu mladíci s bidly, jež připomínala obrovské sirky, nebo Otesánek. Ten byl 4,5 metru dlouhý a 2,6 metru vysoký, vážil 140 kilo. Vyrobili ho pod dohledem učitelů studenti ze Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.

„Dělal jsem konstrukci břicha, museli jsme přemýšlet, aby to vše do sebe zapadalo,“ popsal student Martin Daněk, který byl oblečený v kostýmu selky. Na plavidle byly i další postavičky z pohádky: děvečka a uvnitř sedlák, který před porotou, která nápady hodnotila a seděl v ní například i sportovní manažer zlínského fotbalového klubu Zdeněk Grygera, vylezl z břicha se sekerou.

„Paní učitelka je momentálně moje dcera. Je to skvělá akce, kterou si užíváme a líp se poznáme s učiteli,“ pochválil student pedagogický sbor.

Práce na postavě Otesánka byla otázkou trpělivosti

Postava Otesánka byla skutečně impozantní a krásná. Vznikla z topolových destiček, její chodidlo měřilo 80 centimetrů, nehet na palci u nohy deset centimetrů. Spotřebovalo se na něho čtvrt kubíku dřeva.



„Pracovali na tom studenti ve volných chvilkách, napříč ročníky. Kdybychom to dělali v jednom zátahu, zabere nám to tak týden,“ přiblížil učitel odborného výcviku Radek Pluháček. „Udělali jsme si nejdříve model z polystyrenu v měřítku jedna ku deseti. Nebylo třeba dodržovat míry na milimetry. Nejtěžší byla hlava, na ní jsme se učili, byla to otázka trpělivosti,“ doplnil.



Sebe považuje za otce Otesánka, matkou a tedy autorkou nápadu byla učitelka Kateřina Valterová. „Mám z toho moc příjemný pocit, zdá se mi to nádherné. Užili jsme si výrobu a užíváme si to i teď,“ těšilo Valterovou.

Otesánek nejspíš shoří při pálení čarodějnic příští rok

Otesánek byl nejen působivý, ale také obstál jako loď. Nepotopil se, protože byl dobře „vypočítaný“. „Dole je rám plný prázdných krabic od vína, je tam 1 400 litrů vzduchu, uneslo by to i patnáct lidí,“ byl přesvědčený Pluháček.



Co bude s Otesánkem dál, zatím neví. Chtěli by ho dát třeba do nějaké mateřské školy, ale není to certifikovaný hrací prvek. Nakonec tedy zřejmě shoří při pálení čarodějnic příští rok v květnu.

Festival Holešovská regata se konal v pátek a v sobotu a vystoupila na něm řada známých skupin, zpěváků i zpěvaček, například Chinaski, Mirai, Mig 21, BSP, Lena či David Koller.