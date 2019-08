Brigádníci na hiphopovém festivalu v Hradci místo úklidu vykrádali stany

Čtveřice zlodějů kradla na 18. ročníku Hip Hop Kempu, který se konal od čtvrtka do neděle na hradeckém letišti. Krádež oznámili v neděli časně ráno cizinci, kterým se ze stanu ztratily reproduktory, cennosti i osobní věci včetně peněz a dokladů. Hlídka zanedlouho některé z odcizených věcí našla u dvou mladých mužů a dvou žen.

„Vyšlo najevo, že dva muži ve věku 30 a 23 let a dvě ženy ve věku 24 a 19 let pracovali na festivalu jako brigádníci najatí na úklid odpadků. Vypadá to však, že čištění festivalových prostor pojali po svém a využili příležitosti, kdy lidé neměli své věci a cennosti pod kontrolou,“ říká mluvčí hradecké policie Eva Prachařová.

Policisté odhadli způsobenou škodu nejméně na sedm tisíc korun. Proti přistižené čtveřici zahájili úkony trestního řízení pro přečiny krádež a nedovoleného držení platebního prostředku. Po výslechu zadržené propustili, dál je vyšetřují na svobodě.

Brigádníkům hrozí až dvouleté vězení nebo peněžitý trest.

Festival i letos provázely už při příjezdu účastníků rozsáhlé policejní kontroly zaměřené zejména na drogy. Policie zjistila celkem 184 drogových deliktů, většinou přestupků. Zkontrolovala více než 2 700 lidí a 1 300 aut.

Pořadatelé si však stěžovali, že kvůli rozsáhlým kontrolám, trvajícím už po tři ročníky, přicházejí o návštěvníky.