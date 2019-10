Festival dokumentů se letos zaměří i na 30. výročí sametové revoluce

Objekt sestavený z obytných modulárních kontejnerů bude až do začátku festivalu sloužit jako akreditační přepážka. Po zahájení přehlídky bude místem pracovních setkání filmových profesionálů.



Maják pak po dobu festivalu od 24. do 29. října doplní ještě kavárna Potmě nadace Světluška, kde budou hosty obsluhovat zrakově postižení.

V duchu festivalové architektury se asi nejvíce promění prostranství před kulturním domem DKO, které je tradičně festivalovým centrem. Letos poprvé v režii nových festivalových architektů. Těmi jsou Jiří Mašek, Miroslav Kukrál a Lukáš Výtisk.

„Festivalová architektura bude k vidění před festivalovými kiny v ulicích města, ale architekti se tentokrát zaměřují především na budovu a okolí DKO. Naší snahou je, aby prostor před DKO nebyl parkovištěm, ale žijícím prostorem, jakýmsi náměstím s posezením a možností občerstvení. Snažíme se o to, aby to bylo místo k setkávání a k diskusím festivalových hostů,“ uvedla výkonná ředitelka festivalu Katarína Holubcová.

Letos bude méně snímků, ale více repríz a speciální Studio 89

Festival letos divákům nabídne 277 dokumentárních filmů. Z toho 91 ve světové premiéře, 47 v premiéře mezinárodní a diváci uvidí i 17 premiér evropských. V soutěžní sekci Česká radost o titul nejlepší tuzemský dokumentární film se bude ucházet celkem 21 dokumentů.

Letos je v programu o něco méně snímků než dříve. „Vyslyšeli jsme volání návštěvníků, kteří delší dobu žádali o více repríz,“ poznamenala Holubcová.



Velká pozornost v rámci letošního programu bude věnována 30. výročí sametové revoluce v sekci s názvem Studio 89. Pohled na Václava Havla nabídnou hned tři různé programy: undergroundové filmy, v Česku nikdy nevysílaný portrét režírovaný nedávno zesnulým režisérem Jurajem Herzem a první ukázky z dokončovaného filmu Petra Jančárka o posledních třech letech Havlova života.

Svůj šestihodinový filmový opus Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie představí divákům ve světové premiéře také český dokumentarista Karel Vachek. Zároveň budou festivaloví hosté mít možnost poznat i jeho malířskou tvorbu. Jeho díla budou k vidění v gotickém sále jihlavské radnice. Do Jihlavy na festival zamíří také ministr kultury Lubomír Zaorálek. S novinářem Petrem Fischerem povedou debatu s názvem Kulturní dluhy.

Dětský program Po-hádky má děti přivést k aktuálním tématům

Letošní Ji.hlava nabídne již podruhé i rozšířenou verzi Inspiračního fóra. To poběží po celou dobu festivalu, obsáhne šest aktuálních společenských témat a představí desítky odborníků z celého světa. Debatovat se bude třeba o vlivu současné Číny na světovou politiku a ekonomiku či o stavu západní demokracie.

S Inspiračním fórem bude letos nově propojen také program pro děti. „Dětský program Po-hádky současného světa má nejmladší návštěvníky přivést k tématům, která my dospělí vnímáme jako aktuální a ožehavá. A která dětskýma očima mohou být mnohdy vnímána odlišně, úsměvně a jindy až překvapivě pokrokově,“ říká Iva Honsová z Centra dokumentárního filmu.



Děti budou diskutovat například o demokracii s novinářem Petrem Fischerem, o současné klimatické krizi s Annou Kárníkovou, ředitelkou Hnutí Duha, po-hádku o strachu a o tom, jak se ho nebát, přijedou formou pantomimy zahrát hosté z Bosny a Hercegoviny. Program má být podle Honsové vhodný pro děti už od pěti let.

Ji.hlava dětem nabídne i letos speciální program v budově Oblastní galerie Vysočiny na Masarykově náměstí. Od rána do večera budou připraveny workshopy, divadla, filmy, ale i hrací koutek pro nejmenší. Vstup na tento program budou mít děti do 15 let zdarma.

Ale letošní Ji.hlava necílí jenom na dětské návštěvníky. Myslí také na seniory. Ti budou mít v pondělí a v úterý vstup do sálů zdarma. Stačí k tomu pouze věk 65 a prokázat se u pokladen občanským průkazem.