Jihlavský festival dokumentů bude o paměti a poprvé zabaví i malé děti

„Dokumentární film je s pamětí neodmyslitelně spojený,“ vysvětluje volbu tématu ředitel festivalu Marek Hovorka. „Řada dokumentaristů zkoumá historické události, zaznamenává výpovědi svědků, vytváří mapu osobní paměti. Cokoli zachytí kamera, je konzervováno pro další generace, jen média záznamu se mění. Také existuje paměť věcí, kterými se obklopujeme a které utvářejí svět kolem nás,“ dodává.



A právě k paměti odkazuje i nový festivalový plakát, který ředitel Hovorka slavnostně odhalil. Jeho autorem je opět grafik Juraj Horváth, s nímž festival spolupracuje již 17 let. Plakát je složen ze tří částí a vyobrazeno je na něm 22 nejrůznějších artefaktů. Například klasická fotografie, diapozitiv, paměťová karta nebo soška.

„Jsou to věci, které můžete najít na starých půdách, ve skříních nebo na smetištích. Věci, které vás zaujmou právě stopou času, kterou v sobě nesou,“ říká k letošnímu plakátu Hovorka.

Na festivalu se bude letos také velmi často skloňovat jméno Jean-Luc Godard. Právě tento světově uznávaný dokumentarista v těchto dnech dokončuje znělku pro jihlavský festival. Poprvé bude představena 2. července na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.



A jak prozradil Marek Hovorka, bude letos v rámci přehlídky v české premiéře uveden i nejnovější Godardův film „Le Livre d’Image“, který byl letos na festivalu v Cannes oceněn zvláštní Zlatou palmou.

Jsou to budoucí návštěvníci festivalu, říká o dětech ředitel

Jihlavská přehlídka dokumentárních filmů letos nabídne také celodenní pětidenní program pro děti. „Chceme festival rozvíjet směrem k dětem jako k potenciálním festivalovým návštěvníkům. Víme také, že část našeho stálého festivalového publika má malé děti, a snažíme se pro ně najít atraktivní formu zábavy. A v neposlední řadě jsou v době festivalu podzimní prázdniny. Tak proč nevyrazit s dětmi na náš festival,“ říká Hovorka.

Dětskému programu bude určena budova Oblastní galerie Vysočiny na Masarykově náměstí. Celý historický dům bude na pět dní plný divadel, koncertů, nemá chybět sférické kino, workshopy či samotné promítání dokumentárních filmů.

To vše pro děti od dvou do patnácti let. „Pro nejmenší bude připraven dětský koutek s celodenním provozem. Starší děti se budou moci zapojit do výtvarných dílen, prozkoumat principy pohyblivého obrazu nebo vytvořit vlastní zvukovou nahrávku,“ říká Iva Honsová, koordinátorka vzdělávacích aktivit Centra dokumentárního filmu, které na festivalovém programu pro děti spolupracuje.

Inspirační fórum bude řešit středoevropanství i vzdělávací systém

Další novinkou 22. ročníku festivalu dokumentárních filmů bude rozšíření programu Inspiračního fóra a jeho přestěhování do sálu velké zkušebny Horáckého divadla.



„Chceme se otevřít divákům, kteří primárně nechtějí jezdit do Jihlavy za filmem, ale za tím, aby se dozvěděli něco o současném světě. Po loňském pilotním ročníku chystáme rozšířený program Inspiračního fóra, kde kromě hlavních diskusí bude souběžně běžet pětidenní celodenní program,“ zdůrazňuje Hovorka.

Každý den ponese jedno nosné téma. „Namátkou se budeme věnovat identitě střední Evropy a jejímu dalšímu směřování, hovořit budeme o hrozbách souvisejících s umělou inteligencí a diskutovat budeme i o tom, kdy se zjeví nová Marie Terezie a změní vzdělávací systém, který je hodný 21. století,“ dodává.