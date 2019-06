Divadelní fiesta slaví v Hradci 25. ročník, budou chlebíčky i patos

Open Air Program: Čapkovský kabaret i hladomor Open Air Program, za nímž stojí sdružení kontrapunkt, nabídne aktuální dění v amatérském divadle i na profesionální nezávislé a alternativní scéně. Divadlo D21 přiveze do Hradce Válku s mloky, temný čapkovský kabaret, soubory Bratři v tricku a Holektiv se rozhodly spojit smysl pro humor, sebeironii a akrobacii, žonglování a klaunérii v inscenaci Lov. Mysliveckou romanci plnou cirkusových trofejí představí v hradecké Městské hudební síni. Koně Bigoně, různorodá skupina studentů Katedry alternativního a loutkového herectví na pražské DAMU, přiveze pohádkový horor J+M o Jeníčkovi, Mařence, Perníkové chaloupce a hladomoru. S inscenací na motivy nejznámějšího francouzského lidového příběhu o Modrovousovi vystoupí soubor Děvčátko a slečny Základní umělecké školy F. A. Šporka z Jaroměře, který vznikl pro festival Theatrum Kuks. Co si myslí mladí lidé o rozpadu Československa? Na to se budou snažit odpovědět dva čeští a dva slovenští herci v koprodukční inscenaci 1993 Divadla na cucky a bratislavského DPM. S humorem, ironií a snahou lépe se poznat. Absolventská inscenace studentky režie Viktorie Vašové inspirovaná osobností matematičky Ady Lovelace diváky pozve na salónní večírek ADA, kde se racionální změní v poetické a intuitivní v exaktní. S Venuší ve Švehlovce, pražskou platformou pro autorské a nezávislé divadlo, se pak diváci budou moci potkat rovnou třikrát: Co čumíš II, One Night Stand Up a Zánik domu Usherů. Budoucí soužití robotů a lidí se pokusí poodhalit inscenace Display of the Shame i brněnského Divadla Feste. Open Air Program myslí i na nejmenší, Vyšehrátky přivezou do Hradce premiéru letošní divadelní bojovky Expedice literatura. Každý den odstartuje pohádkou, připravené jsou i tvořivé dílny a workshopy. Hudebním otvírákem festivalu budou hlasití The Atavists, kteří letos získali dvě ceny Anděl. S novým projektem Antigona do Hradce přijede i hudební experimentátorka Katarzia a svým temným elektronickým albem rozezní kapli Městské hudební síně. Ve spolupráci s Radiem Wave se letos v Hradci poprvé představí Hellwana, raperka a vítězka loňského Czechingu. Své sety zahrají DJ Casablanka nebo Mutuju. Letošní jubilejní ročník naváže na úspěšný loňský debut a představí živé hry v ještě lepší formě. Při veřejném hraní počítačových her kapela DVA doprovodí cenami ověnčenou hru Botaniculu pro děti i dospělé. K fenomenální hře Inside zahraje hudebník Bonus. Novinkou bude otevřený Playstation battle v legendární bojovce Tekken 2, do kterého se budou moci zapojit i diváci. K tomu živě zahraje hudební projekt B4. Open Air Program pro letošní jubilejní ročník představil nové webové stránky, díky nimž se lze snadněji orientovat v rozsáhlém programu i na svých mobilních zařízeních přímo v místě akce. U vybraných představení je na webových stránkách odkaz na GoOut, kde lze zakoupit vstupenky. Předprodej už běží, doprodej bude možný vždy hodinu před začátkem představení v Infocentru v Žižkových sadech nebo přímo v místě představení. „Většina představení a koncertů i nadále zůstává přístupná pouze za dobrovolný příspěvek, a to před nebo i po jeho začátku na dané scéně. Snažíme se zachovat představení, koncerty, workshopy a další program finančně dostupný všem návštěvníkům,“ říká Barbora Hodonická z kulturní neziskovky kontrapunkt.