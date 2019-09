Hradecký festival Čekání na Václava ukáže Rybí krev, Kanibalky i Hapku

V Klicperově divadle je v nové sezoně mnohé jinak. Změnilo se umělecké vedení. Po Janě Sloukové, která odešla do Prahy, se stal od srpna uměleckým šéfem zkušený režisér Pavel Khek. Dlouholeté angažmá opustily opory hereckého kádru Jan Sklenář a Miroslav Zavičár.

Leč několik jistot stále zůstává. K nim náleží nejen oddanost publika, ale hlavně znamenití herci Martina Nováková, Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Jan Vápeník či Filip Richtermoc.

A jistotou jsou samozřejmě i festivaly, z nichž prvním na řadě je podzimní Čekání na Václava. Jak říká dramaturg Martin Satoranský, přinese rozmanitou nabídku skvělých představení v podání herců českých a moravských divadel.

O zahájení se postará pražské Divadlo Verze s inscenací Lež. Komedii v Hradci dobře známého Floriana Zellera o tom, zda je možné ve vztazích lhát, kde končí ohleduplnost a začíná lež a zda lze s absolutní pravdou ve vztahu obchodovat, vévodí držitelka dvou Českých lvů Petra Špalková.

Městská divadla pražská přivezou Neviditelného, první divadelní adaptaci románu spisovatele Jaroslava Havlíčka. Ústecké Činoherní studio se představí s černou komedii německého dramatika Davida Gieselmanna Pan Kolpert o bizarní večeři, společenských hrách a tajemné truhle vprostřed místnosti.

Jihočeské divadlo z Českých Budějovic uvede divadelní adaptaci románu Jiřího Hájíčka, oceněného v roce 2013 cenou Magnesia Litera, Rybí krev. „Jde o poutavý příběh lidí z několika malých obcí, které musely ustoupit gigantické stavbě atomové elektrárny Temelín,“ říká dramaturg.

Dorazí Drábkovy Kanibalky i Přítelkyně s Alenou Mihulovou

Městská divadla pražská se vrátí s v Praze neustále vyprodanou absurdní komedií Davida Drábka Kanibalky: Soumrak samců, hlavní roli napsal bývalý umělecký šéf Klicperova divadla přímo na tělo Vandě Hybnerové.

„Pro náročnější a pro milovníky amerického básníka T. S. Eliota je ve stejný den připravena ve Studiu Beseda alternativa - představení Pustina uznávaného divadelního spolku Jedl. Scénické oratorium pro herečku, herce, kontraaltistu, dva tanečníky, klavíristu a psaltérium, to vše v režii Jana Nebeského. V představení excelují Lucie Trmíková a Petr Jeništa,“ říká Satoranský.

Divadlo Ungelt uvede komedii Přítelkyně, herecký koncert Aleny Mihulové a Jitky Smutné.

K Čekání na Václava patří i koncerty, vrátí se Vlasta Redl i s kapelou a také dojde na projekt Petr Hapka a jeho Potměšilý hosté, v němž za doprovodu živé kapely Petra Maláska vystoupí Jan Maxián, Hana Holišová, Lenka Nová, František Segrado, Jana Lota a Jan Sklenář.

Inscenace Burnout aneb Vyhoř! pražského A studia Rubín sarkasticky přednáší o dělání divadla a metaforických obrazů ze zákrut vyhořelé duše, hrají Natálie Řehořová či Jiří Panzer.

Agent tzv. společenský, inscenace souboru Testis Švandova divadla, je v roce 2018 oceněná Cenou Marka Ravenhilla, a Městské divadlo Zlín sehraje Uspokojenkyně.

„Anna a Marie, dvě ženy obývající společný pokoj v domově seniorů. Křížovky, buchtičky, kafíčko a dávkovač plný léků. Jejich sdílená samota a rozvíjející se demence, díky níž jen stěží rozlišují, co je realita a co výplod stařeckého mozku. Jaké to je zapomínat? Na věci, na přátele, na rodinu, na život? Komedie o senilitě, o zírání do stropu a čekání na návštěvu nejbližších, zazářila letos na pardubickém Grand Festivalu smíchu, odkud si přivezla Cenu studentské poroty,“ uvádí dramaturg.

Nestoudnou grotesku o prasáckosti života vezdejšího Jarryho Krále Ubu sehraje pražské Divadlo D21 a Krátké rozhovory s odpornými muži, novinku na motivy povídek amerického prozaika Davida Foster Wallace, uvede Divadlo Na zábradlí.

Tři klasiky od Saturnina po Rok na vsi, také dvě premiéry

Chybět nebudou ani tři klasiky: Jirotkův Saturnin z Divadla na Jezerce s vynikajícím Michalem Kernem, opereta Mamzelle Nitouche, kterou upravil slovenský básník Lubomír Feldek pro Divadlo Ypsilon a na samotný závěr adaptace románu bratří Mrštíků Rok na vsi z Divadla pod Palmovkou.

„Jako každý rok i letos bude přehlídka českých divadel a muzikantů prošpikována domácí produkcí Klicperova divadla a chybět nebudou ani dvě říjnové premiéry. Inscenace Spáč je autorská adaptace výborné komedie Woodyho Allena z roku 1973, ve které si autor nemilosrdně bere na paškál autoritativní politické systémy, zaručeně „dokonalé a spravedlivé“ ideologie, náboženství, pseudointelektuální elity a v neposlední řadě i klonování lidí,“ říká dramaturg.

Hra, kterou režíruje mladý talentovaný režisér Adam Skala, bude na divadelních prknech k vidění vůbec poprvé, a to v sobotu 19. října ve Studiu Beseda.

O týden později čeká na hlavní scéně poklad světové dramatiky: Strýček Váňa od Antona Pavloviče Čechova. Příběh o rodině, o lásce, o planých nadějích a naivních iluzích, o marných útěcích a marných návratech a úmorném životě na ruském venkově v pozici zkrachovalé šlechty připravuje režisér Ivan Krejčí. Umělecký soubor doplní nové tváře, herci Vojtěch Říha, Michal Lurie a herečka Michala Gatialová.

Program festivalu je na webu Klicperova divadla.