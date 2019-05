Fekálie ze septiků tečou rovnou do Ploučnice, lidé viní bytové družstvo

„Je to tady všude. Když je před deštěm, zápach je to takový, že ani nemůžete vyvětrat. Jako děcka jsme se v Ploučnici v létě koupali, dneska bych tam nevlezl, když vidím tu pěnu na hladině, plující kousky a mračna komárů u břehu,“ posteskl si Zdeněk Neumann, zahrádkář ze Stružnice.

Tato malá obec nedaleko České Lípy nemá kanalizaci. Některé septiky u bytových domů jsou ještě z padesátých let minulého století, kdy bylo pouštění odpadní vody zbavené usazenin možné. Dnes to zákon zapovídá. Přesto se to nelegálně děje.

„Ty septiky jsou samy o sobě staré, mají malou kapacitu. Ale někdo je v dolní části záměrně prorazil, aby splašky vytékaly ven přímo. A lidi tuhle sviňárnu kryjí, neboť ušetří peníze za to, že nemusejí septik každý měsíc vyvážet, což je dost drahé,“ popsal situaci jeden z obyvatel bytových domů ve Stružnici.

Lidem hrozí infekce

Splašky v řece vyvolávají nižší okysličení vody a mohou zahubit citlivé vodní organismy. Přispívají k rozmnožení sinic. Při drobných oděrkách hrozí infekční onemocnění.

Redakce MF DNES situaci zmapovala a fotografie poskytla českolipskému Vodoprávnímu úřadu. Jeho vedoucí Alexandra Píšková slíbila prošetřit stav septiků. Odmítla, že by takto šlo odpadní vody vypouštět.

„Ze septiků nelze v současné době odpadní vody vypouštět, protože tato zařízení nesplňují požadované limity pro kvalitu vypouštěných vod. Septik může být pouze užíván v sestavě s druhým stupněm čištění, což například znamená, že za tímto zařízením je vybudován kapacitní zemní filtr,“ vysvětlila Píšková. Za porušení vodního zákona přitom hrozí pokuta až sto tisíc korun.

Děravé septiky nejsou ale problémem jen Stružnice. Fekálie tečou do Ploučnice i z Valteřic, Volfartic, Chlumu a Dřevčic. Dohromady jde o šestnáct bytových domů. V každém z nich je 24 bytů. Splašky tak do řeky míří od 384 domácností.

Družstvo prošetřuje policie

Všechny domy má ve správě Okresní stavební bytové družstvo (OSBD) Česká Lípa. Družstvo už kvůli tomu prošetřuje policie, někteří obyvatelé totiž na něj podali trestní oznámení.

„Všechny tyto staré nevyhovující septiky jsou vyváženy pouze jedenkrát ročně. Tisíce kubíků odpadních a fekálních vod znečisťují vodní toky nejen na Českolipsku a tím likvidují nejen místní faunu a flóru už několik desítek let,“ stojí v trestním oznámení, které má MF DNES k dispozici.

Domovnice jednoho z domů (redakce její jméno zná) míní, že družstvo staré septiky neřeší vědomě.

„Na nové septiky máme ve fondu dávno našetřeno. Před lety ale obec zvažovala výstavbu kanalizace, tak se schválně vyčkávalo. A od té doby se byťák o septiky nezajímal. Myslím, že jim to je jedno. Domy, které leží na Ploučnici, vypouštějí záchody do řeky všechny,“ svěřila se žena.

Starostka Stružnice Monika Habartová podobné chování odsuzuje. Téma kanalizace je podle ní pasé už dávno a obec navíc nabízela obyvatelům zřízení malých domovních čistíren.

„Zájem o ně byl, už jsme uzavřeli druhou výzvu. Bylo tam možné získat polovinu nákladů jako dotaci. Bohužel, tady je spousta starých septiků a lidi jsou zvyklí - jak se to dělalo za socialismu - je prorazit a vypustit splašky do řeky,“ posteskla si starostka.

Ředitel OSBD Česká Lípa Petr Mertin je připraven s policií spolupracovat a najít viníky, odmítl však, že by o problému věděl.

„My si jako právnická osoba samozřejmě nemůžeme nic takového dovolit. Pro mě je to nová informace. Necháme všechno prověřit a jakmile se nám policie ozve, budeme to řešit,“ reagoval zástupce družstva.

Naznačil, že za trestním oznámením stojí msta zhrzeného člověka. „Myslím, že v tom jsou nějaké nevyřízené účty, že dotyčný nám chce hlavně škodit,“ podotkl.