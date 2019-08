V Písku ubytují i s rodinami 200 Srbů, kteří sem míří za prací

Podíl nezaměstnaných je tady jeden z nejnižších v Jihočeském kraji. V červnu bylo na Písecku bez práce dokonce pouze 1,5 procenta lidí. Není tak překvapením, že místním firmám pomáhají s plněním zakázek síly ze zahraničí.

Bohatou zkušenost s tím má společnost Faurecia. Ta poslala vedení písecké radnice žádost o vyjádření k příchodu až dvou stovek pracovníků ze Srbska a jejich ubytování.



Město žádost odsouhlasilo. Písečtí radní s ubytováním souhlasili za předpokladu, že budou Srbové ve městě pobývat pokud možno se svými rodinami.

„Firma požadavky města chápala. Pro nás je ideální, aby sem přišly celé rodiny. Byli by to kmenoví zaměstnanci, kteří by postupně nahrazovali ty agenturní. Tenhle scénář by mohl být pro město určitým řešením. S agenturními je to totiž poměrně složité. Přichází a odchází a my o nich žádné informace nemáme,“ popsala starostka Eva Vanžurová.

To se má teď změnit. O příjezdu Srbů bude totiž firma město informovat předem. Zároveň sdělí, kolik lidí přijede, ale i jejich věk, aby bylo možné připravit zařazení dětí do základních či mateřských škol.

Firma si nové posily hledá v Srbsku přes společnosti, které se specializují na nábor lidí v zahraničí a jsou ověřené Hospodářskou komorou ČR.

„Během osobních schůzek s koordinátory těchto společností detailně probíráme naše požadavky na ideální kandidáty, představujeme jim výrobní prostředí, procesy a náročnost práce, procházíme s nimi detaily odměňování našich budoucích pracovníků. Dále připravujeme instruktážní videa, aby kandidáti měli představu, jak náš výrobní závod vypadá. Samozřejmostí jsou i testy manuální zručnosti a kognitivních znalostí kandidátů. Koordinátoři těchto společností vybavení informacemi zajišťují výběrová řízení přímo v Srbsku,“ přiblížil ředitel společnosti Vojtěch Janák.

Firma se zaměřuje na výrobu kovových konstrukcí do autosedaček pro BMW, Porsche či Volkswagen Group.

První zaměstnanci by sem měli dorazit už tento týden. Další skupiny přijedou postupně do konce roku. Firma chce mít čas všechny nové tváře zapracovat a pomoci jim se zajištěním lékaře, bankovního účtu či ubytování.

U ubytovny problémy nejsou

Faurecia se s městem domluvila na tom, že budou lidé bydlet v Ubytovně Jitex v ulici U Vodárny.

„My jsme řekli, že podle možností města a podle toho, jak budou spolupracovat, bychom jim pak přidělili na dobu určitou byt, aby se zapojili do normálního života,“ zmínila starostka.

MF DNES se u ubytovny, která stojí nedaleko řeky Otavy, byla podívat. Už nyní tady žijí někteří cizinci, takže je tady občas slyšet například ukrajinština. Problémy s lidmi ze zahraničí zde ale podle všeho nejsou. V okolí ubytovny není nepořádek, nikdo tady nedělá hluk.

„Já s nimi špatnou zkušenost nemám. Když s nimi nebudou problémy, tak proč ne,“ prohodila 58letá Blanka Schánilcová na druhé straně řeky.

Jsou ale i lidé, které informace rozčílila. Těch je však méně. „Mně se to nelíbí. Je to úplně jiná kultura a to nedělá dobrotu,“ řekl jeden z místních, jenž si nepřál uvést jméno. Lidé, kteří z příchodu Srbů mají obavy, ale nepotvrdili, že by s některými z cizinců měli jakoukoliv negativní zkušenost.

Moldavci se osvědčili

Faurecia nyní využívá Vietnamce, Ukrajince či Moldavce. Ti se firmě osvědčili. „Někteří z nich jsou u nás dlouhodobě a mají v Česku celé rodiny,“ sdělil Janák.

Ten také potvrdil, že příchod Srbů je výsledkem situace na trhu práce. Dosud využívali služeb agentur práce, které přidělovaly zaměstnance převážně ze zemí EU.

„Odchodovost je u nich, bohužel, alarmující, což je situace nepříznivá pro nás i pro město Písek. Když jsme přemýšleli, jakou cestou náboru se vydat, měli jsme na zřeteli zabezpečení výroby i stabilizaci našich týmů. Proto jsme se rozhodli náborovat kandidáty v Srbsku a zaměstnávat je jako kmenové pracovníky. Stabilitu a integraci chceme podpořit tím, že nabízíme práci pro manželské páry. Těm pomůžeme ve spolupráci s městem najít i vhodné bydlení a se zajištěním výuky pro jejich děti,“ dodal ředitel Janák.