Farnost se soudí s Vimperkem o pozemky, před líčením u soudu chtějí jednat

A nejde jen o městský majetek v rokli. Farnost žádá, aby Vimperk vrátil státu celkem 13 pozemků rozkládajících se na více než osmi hektarech, o které by následně mohla žádat zpět v restitucích.

„Kromě skupiny pozemků v rokli se jedná o pozemek pod cestou z Hajné Hory do osady Skláře, prostor u bývalého letního kina, dále jednu mez nad parkovištěm na sídlišti Míru u Luční ulice a trvalý travní porost vedle sportovního areálu Vodník,“ vyjmenovává starostka Vimperka Jaroslava Martanová. Situací se zabývalo při zatím posledním jednání zastupitelstvo města.

Farnost podala žalobu již v prosinci roku 2015. Okresní soud v Prachaticích letos v květnu nepravomocně rozhodl, že Vimperk nemusí vracet státu nic. Navíc farnosti udělil povinnost uhradit městu soudní náklady ve výši 40 tisíc korun. Zástupci církve však v červenci podali odvolání ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

Církev chce scelit pozemky

Pozemky připadly městu v 90. letech na základě zákona z roku 1991. Ještě předtím na parcelách hospodařil Národní výbor Vimperk. Právě způsob, jakým radnice lokality získala, se snaží církev soudně napadnout.

„Žádost města Vimperk z 1. října 1992 je formulována velmi jednoduše. Domníváme se, že dodatečně nelze ověřit z dostupných listin splnění podmínek pro přechod pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví města. Žádáme tedy o určení vlastnického práva,“ informuje Miroslav Bína, mluvčí Biskupství českobudějovického.

Farnost si přeje pozemky získat především proto, aby je mohla spojit se svým dalším majetkem v okolí.

„Dotčené pozemky buď přímo sousedí s těmi ve vlastnictví farnosti a nabízí se tedy scelení a lepší obhospodařování. Scelené bloky je možné lépe využít pro zemědělskou činnost, protože případní zájemci chtějí právě takové větší půdní celky. Anebo jde o místa, která pozemky farnosti zpřístupňují,“ pokračuje Bína. To je příklad třeba lokality na okraji sídliště Míru.

Sejdou se v Budějovicích

Starostka však v případných změnách nevidí smysl. „Musíme také rozlišovat stavbu a pozemek pod ním. U silnice z Hajné Hory by to znamenalo, že půdu by sice vlastnila farnost, ale cestu stále my a museli bychom se o ni starat. To není ideální. V takovém případě je lepší, když mají obě části jednoho majitele,“ podotýká Jaroslava Martanová.

„A mez nad parkovištěm na sídlišti musíme pravidelně udržovat sekáním, s ní jsou jen starosti. Myslím, že tohle místo by farnosti jen přidělalo práci,“ doplňuje. Se zmíněnou Vimperskou roklí má navíc vedení města plány. Výhledově tu chce vybudovat malý zoopark.

Obě strany se nyní hodlají setkat. Zástupci Vimperka chtějí dorazit do krajského města přímo na biskupství.

„Chtěli bychom si sednout a situaci s pozemky vysvětlit. Nyní patří nám a jistým způsobem s nimi pracujeme. Nejedeme na setkání s tím, abychom ustupovali,“ předvídá starostka.

Biskupství se schůzkou počítá. Nebrání se jí a vítá ji. „Jsme přesvědčeni, že obě strany mají zájem na nalezení společných zájmů a smírném řešení sporu. Město Vimperk nás již oslovilo, nyní hledáme termín společného jednání,“ potvrdil mluvčí Bína.

Zástupci církve se dokonce rozhodli požádat o přesunutí soudního projednávání. To bylo na základě odvolání ke krajskému soudu nařízené už na 8. října. Vzhledem k nabídce vzájemného jednání však farnost požádala minulý týden o odročení.

„Očekáváme, že nám soud vyhoví a jednání zruší a odročí,“ předpokládá Miroslav Bína.