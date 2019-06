Plantáže zaplnily stovky lidí, samosběr jahod v Bělé láká víc než pouť

„Letos se úroda vydařila,“ říká farmář. „Jahody jsou pěkné, červené a díky dostatku vláhy i velké. Myslím, že minimálně deset dní nebo dva týdny takové vydrží, než je lidé vysbírají,“ dodává Šantrůček.



Trochu problémů nadělalo jen pár květnových ranních mrazíků. Majitelé museli plantáže zakrývat netkanou textilií, aby květy nezmrzly. „Trochu se nám to tím prodražilo, ale není to nic strašného,“ poznamenal Šantrůček.

Letošní zahájení samosběru jahod se koná zhruba o dva týdny později než loni. Může za to chladnější a deštivější květen, ani slunce nebylo mnoho.

Možná i proto na zahájení už netrpělivé čekali lidé ze širokého okolí. Na pole jich v pondělí dorazily stovky, mnozí z pořádné dálky. Pole rodiny Šantrůčkovy je jahodárna vyhlášená široko daleko. „Místní nám tvrdí, že když zahájíme samosběr, přijede do České Bělé víc lidí než na pouť,“ směje se spolumajitel plantáží.

Zájemců je spousta i přes letošní výrazné zdražení. Zatímco loni se při samosběru kilogram prodával za 35 korun, letos je to už padesátikoruna. Pokud si někdo přijede jahody koupit už natrhané, přijde ho kilogram na 75 korun. I tak je to mnohem méně než v supermarketech.

Pěstovat jahody u České Bělé začali Šantrůčkovi před šestnácti lety. Když to zdejší obyvatelé viděli, klepali si na čelo. Pěstovat jahody na studené Vysočině? „V těchto končinách to opravdu obvyklé nebylo,“ přikyvuje farmář.

Jenže se tu jahodám začalo dařit. Nejprve na čtvrtině hektaru, pak na dvou a nyní na čtyřech polích a šesti hektarech. Šantrůčkovi lidem nabízeli, aby si jahody přišli sami natrhat. To se rozkřiklo a každé pole bylo rázem malé. Dnes se na plantážích během června vystřídají tisíce lidí. „Lidé si to tu užijí. Stráví půl dne venku, nasbírají si, co potřebují, jsou spokojení,“ říká Šantrůček.

Řádky mezi keříky farmář vystlal slámou, takže ani při případném dešti se lidé nebrodí blátem, jahody nejsou tolik zašpiněné od hlíny a neprorůstají tak moc plevelem.

V pondělí ráno začal samosběr jahod na poli pod kapličkou u obchvatu České Bělé. Na kterých polích bude v příštích dnech následovat, se zájemci dozvědí z webových stránek farmy. Po nájezdu sběračů si musí záhony trochu odpočinout, pole se pravidelně střídají. Případně zůstane celý den volný.

„Sběr jahod potrvá zhruba tři týdny. Jahůdky postupně dozrávají, tudíž budou po celou dobu těchto tří týdnů,“ láká web jahodové farmy.