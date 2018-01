Hluchoněmý zloděj dostal za dvě přepadení 25 let vězení

Oba obžalovaní kradli a loupili v Českých Budějovicích i v době, kdy byli kvůli takovým činům v podmínce. Nejtvrdší trest dostal Martin Farbar, který v létě 2016 okradl ve městě chodce a těžce ho zranil.

Oběť omráčil dvěma silnými údery cihlou do hlavy. Zraněný přežil jen díky rychlé lékařské pomoci. Měl rozbitou lebeční kost s krvácením do mozku.

„Zvažovali jsme u tohoto případu i kvalifikaci pokus vraždy. Bylo to na hraně,“ uvedl předseda senátu Ondřej Círek.

Farbara, jehož výpovědi před soudem převáděla tlumočnice do znakového jazyka, dopadli policisté až po několika měsících při druhé loupeži. Za asistence známého Michala Tokára přepadli v krajském městě po půlnoci rakouského turistu.

Podle obžaloby ho vylákali na odlehlé místo, zneškodnili ho sprejem se slzným plynem a okradli o doklady a peníze. O jejich dopadení se zasloužil taxikář, který dvojici pozoroval od hlavního náměstí.

„Viděl jsem, jak sledují opilého Rakušana, který se předtím zastavil u mého taxíku. Lákali ho na odlehlé místo. Ten starší z nich mu pořád říkal ‚kom hotel‘. Volal jsem mobilem městskou policii. Strážníci ale jen projeli okolo a řekli mi, že nemůžou nic dělat, když se ještě nic nestalo. Za chvíli jsem uslyšel křik toho cizince. Nastříkali mu na hlavu slzný plyn. Když upadl, kopali do něj. Přiběhl jsem, použil proti nim pepřový sprej a oni utekli,“ vypověděl svědek přepadení v Piaristické ulici.

V posledních 17 letech si odseděl 15 let ve vězení

Ačkoliv se obžalovaný Farbar nakonec k oběma přepadením doznal, projevil lítost a slíbil, že bude těžce zraněnému muži posílat na jeho účet pravidelně platby na odškodnění, senát v tom polehčující okolnost neshledal.

„Přiznal se až pod tíhou důkazů, což jsou pachové stopy, záznamy bezpečnostních kamer a výpovědi svědků. Předtím přepadení dlouho popíral. Loupeže páchal opakovaně. Je to zvlášť nebezpečný recidivista. V posledních 17 letech si odseděl 15 let ve vězení, přičemž začal znovu loupit už po třech měsících po propuštění z vězení, kde byl posledních deset let. Jeho náprava je ztížená. Trest by měl plnit v tomto případě také ochranu společnosti,“ vysvětlil Círek.

U obžalovaného Farbara posoudil senát loupeže jako dva samostatné skutky. Za loupež s těžkým ublížením mu uložil 14 let vězení a za přepadení Rakušana 11 let. Délka vězení se sčítá.

Nižší trest dostal 21letý Tokár, protože byl podle soudců při přepadení Rakušana spíše pasivní. Také on ale má zkušenosti se soudy. Kromě trestu za krádeže měl problémy i ve Velké Británii, kde ho v roce 2015 potrestali za nošení zbraně. Obžalovaní ani státní zástupce se k rozsudku nevyjádřili a nechali si lhůtu pro případné odvolání.