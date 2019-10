Český farář si chtěl v Polsku užít sex s mužem, na kněžství už rezignoval

Na případ jako první upozornila regionální televize TV Polar. Polský aktivista a bloger Zbigniew Stonoga podle vlastních slov monitoruje sociální sítě, kam chodí i pedofilové. Všiml si tam muže, který tvrdil, že je knězem v českém pohraničí a shání kontakty na mladíky, pokud možno vozíčkáře.

Společně s policií proto duchovního minulý týden vylákal do hotelového pokoje v polských Katovicích, kde ho skrytou kamerou monitorovali, jak se baví s mladíkem a poté ho poloobnaženého přistihli. Když pak byl s důkazy konfrontován, přiznal se.

„Jsem knězem ostravské diecéze a dnes jsem zhřešil nebo jsem chtěl zhřešit, ale měl jsem úmysl se sexem s mužem. Velmi toho lituji a na svou kněžskou čest slibuji, že už to nikdy neudělám,“ prohlásil.

Později napsal v textové zprávě regionální televizi, že kromě jeho slov na kameru je vše vymyšlené. „Byl jsem chycen do pasti. Celý způsob jejich jednání byl pod hrubým nátlakem a zastrašováním,“ konstatoval v SMS.

Policie případ vyšetřuje a blíže se k němu zatím nechce vyjadřovat, nesdělila ani to, zda byl farář z něčeho obviněn.

Kněz měl na starosti dvě farnosti

Farář už vše ohlásil nadřízeným v Ostravsko-opavské diecézi a hned rezignoval. „Je si vědom, že jednal v rozporu se svými kněžskými závazky, omlouvá se za pohoršení, které svým jednáním způsobil a sám rezignoval na všechny své funkce. Biskup tuto rezignaci přijal a postavil jmenovaného s okamžitou platností mimo službu až do konečného vyšetření záležitosti,“ uvedl mluvčí biskupství Pavel Siuda.

„Jménem církve se omlouváme, že k této události došlo, a i když se jedná o selhání jednotlivce, církev udělá vše pro to, aby k nim nedocházelo,“ dodal mluvčí. Upřesnil, že věc má dvě roviny - trestní a morální. „Do trestní se samozřejmě nebudeme plést a počkáme na vyšetřování. Pak je ta morální a tam už byl důvod rezignaci přijmout.“

Podezřelý kněz měl na starosti farnost v Dětmarovicích, kde i bydlel, a sloužil i v sousední farnosti v Doubravě.

Starosta: Podle obyvatel je vyloučeno, aby tady dále působil

Původně začínal jako kaplan v Ostravě, poté povýšil na kněze. Podle informací iDNES.cz patřil v diecézi k nejaktivnějším, například inicioval pietní akty k výročí důlních neštěstí v Doubravě nebo vyjednal pro místní ženu setkání s papežem Františkem.

Nyní do těchto farností zatím bude dojíždět duchovní z Bohumína, situaci bude biskupství dále řešit.

Zprávou byli přímo v Dětmarovicích velmi překvapení. „Zatím nic bližšího nevíme, proto se do věci nemícháme a ve vedení obce kromě informace nic nebudeme řešit. Dle dosavadních názorů obyvatel je vyloučeno, aby dále tento kněz v budoucnu vykonával funkci faráře v naší obci,“ konstatoval dětmarovický starosta Ladislav Rosman. Jak zjistil portál iDNES.cz, farář by měl brzy odjet na čtrnáctidenní cestu do Afriky.