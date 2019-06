Dycky Spartak! řvou fanoušci. Našli způsob, jak zviditelnit maloměsto

Pro polický fotbal to byl výjimečný rok. Už jen postup do krajského přeboru a titul mistra 1. A třídy, který si výhrou zajistili minulý víkend na domácím hřišti, by byl důvodem k obrovské radosti. V Polici nad Metují se však letos sešlo pikantností víc, vždyť za kolik týmů v této soutěži nastupují dvě nepřehlédnutelné ghanské posily? A kolik mančaftů se může chlubit, že za ně nastupuje legenda hradeckého fotbalu, zdejší rodák Karel Podhajský?



Největším fenoménem letošního ročníku je však celek, který neodehrál ani minutu. Co předvedl zdejší fanklub, který se pokřikem „Dycky Spartak!“ inspiroval seriálem Most!, na to se bude dlouho vzpomínat. Parta kolem bývalých i současných fotbalistů a sportovců vytvářela na zápasech skvělou atmosféru a hnala TJ Spartak Police nad Metují neomylně za postupem.

Mužstvo se odvděčilo titulem a čtyřtisícová Police si i díky této podpoře zahraje příští rok pátou nejvyšší soutěž s těžkými soupeři, jako je Vrchlabí, Nový Bydžov či hradecká Slavia.

Místní „ultras“ mají fanouškovské dresy, šály a bubny. Zapalují světlice a dýmovnice, hecují tým. Na této úrovni je to věc takřka nevídaná.

Začalo to nenápadně. „Loni na jaře se hrálo derby v Broumově, šli jsme tam pěšky přes Hvězdu. Při zápase jsme si všimli, že naproti nám přes hřiště stojí další skupinka z Police a domluvili jsme se, že kluky podpoříme klasickou „odpovídačkou“, kdy jedna strana řve Spartak a druhá Police. Byl to spontánní nápad, ale chytlo se to. I hráče to bavilo, a protože jsme navíc po dlouhé době v Broumově vyhráli, rozhodli jsme se pokračovat,“ říká člen fankubu David Hauschke.

Dnes se k polickému kotli hlásí až desítky lidí, fanklub má podporu klubu a mužstvo si bez nich zápas už ani nedokáže představit.

„Snažíme se zapojit i zbytek lidí, co na fotbal v Polici chodí. Třeba na derby s Broumovem se jich vždy zapojí mnohem víc a všichni si to o to víc užijeme,“ líčí Hauschke.

U správného fanouškovského jádra je samozřejmostí, že s týmem jezdí i na venkovní zápasy. V Broumovském výběžku však mají i tyto akce svá specifika.

„Nejpovedenější výjezdy byly do Broumova, Velkého Poříčí a do České Skalice. Ale ono se úplně nedá říct, že to byly klasické výjezdy, jak je známe z ligy. Do Broumova i do Velkého Poříčí šla část z nás pěšky. Do České Skalice jsme s klubem vypravili fanouškovský autobus, byl úplně plný. Na těchto třech zápasech nás bylo určitě vždy kolem padesáti,“ chválí si fanda.

„Hrozně nám pomáhají, i na venkovních zápasech máme domácí prostředí. To nás žene za vítězstvím. Hrajeme hlavně pro ně,“ říká dlouholetý kapitán polického výběru Jiří Kollert, kterému v Polici nikdo neřekne jinak než Šíďa.

V jednu chvíli šlo do tuhého

I on rád vzpomíná na zápasy ve Skalici a v Poříčí. „Parádní atmosféru udělali samozřejmě při obou zápasech proti Broumovu, v Novém Městě nad Metují fandili za neustálého deště. Neuvěřitelní byli i minulý týden, kdy jsme vyhráli a mohli slavit titul. Chtěl bych jim všem poděkovat,“ říká šestařicetiletý fotbalista, který v Polici zároveň trénuje přípravku a mladší žáky. Dresy, šály a další pomůcky k fandění dostali od klubu. „Spartak se nám snaží vyjít vstříc. Na druhou stranu nám nikdo neříká, co máme dělat, naše prezentace je jen na našem uvážení,“ prohlašuje David Hauschke.

Při domácím zápase s Broumovem šlo v jednu chvíli do tuhého. Když fandové zapálili na tribuně dýmovnici, delegát utkání varoval, že pokud se to bude opakovat, může veledůležitý zápas kontumovat.

„Strach jsme z toho neměli, většina z nás má zkušenosti s fanděním na ligových stadionech a snad nikdo nezažil, aby se po odpálení dýmovnice hned kontumoval zápas. Vždy nejprve přijde upozornění. Navíc všechny, co byli na tribuně, jsme upozornili, že se bude něco dít, aby případně poodstoupili. Snažíme se postupovat tak, aby nikomu nehrozilo zdravotní riziko, byť chápeme, že dým může být pro diváky nepříjemný,“ vysvětluje Hauschke.

Zběsilé fandění bylo často zpestřením i pro soupeře: „Po zápase nám občas říkali, že je zápas v takové atmosféře bavil víc než obvykle“.

Náš dvanáctý hráč

Fandové vědí, že fotbal je příležitostí, jak maloměsto zviditelnit. „Jsem patriot. V Polici je fotbal populární a pro spoustu lidí srdeční záležitost. I na venkovních zápasech se často stane, že je v hledišti víc diváků z Police než domácích,“ míní Hauschke.

Čtyřiatřicetiletý Marek Jandík, další výrazný hráč Spartaku, který kopal za Pardubice, Vítkovice, Sokolov, a dokonce dal dva góly za Hradec Králové v tehdejší Gambrinus lize proti Ústí nad Labem, souhlasí, že polický fanklub je opravdu rarita. „Na této úrovni jsem nic takového neviděl. Mohou nám to závidět i týmy ve vyšších soutěžích. Pokaždé je to náš dvanáctý hráč. Nejvíc nám pomohli v domácím derby s Broumovem, kdy jsme druhý poločas dřeli v deseti, a přesto vybojovali vítězství,“ vzpomíná.

Základ úspěchu byl ve skvělé partě. „Velký dík patří fanouškům a celému týmu,“ uzavírá kapitán. Polický fotbal je na správné cestě a jistě ještě neřekl poslední slovo. Do další sezony přihlásil po několikaleté pauze znovu i rezervní „B“ mužstvo. Město znovu žije fotbalem a fanklub by na to měl být v srpnu připraven.