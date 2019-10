Fakultní nemocnice má nový urgentní příjem, lidem slibuje kratší čekání

Urgentní příjem, který vznikl rozšířením původního centrálního příjmu u vchodu C, bude sloužit jako modelové pro další nemocnice. Podobné pracoviště má totiž jen minimum velkých nemocnic v Česku, při otevření to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Urgentní příjem přinese hlavně menší čekací doby pro pacienty. Dosud měla nemocnice takzvanou emergency pro pacienty v bezprostředním ohrožení života a k tomu standardní ambulance.

Lidé v nich čekali na ošetření, když ale měli problém na pomezí více oborů, museli mnohdy čekat u různých ambulancí v několika frontách.

Nově tedy vznikla recepce, kde sestra pod dozorem lékaře urgentního příjmu třídí pacienty dle naléhavosti a volá je k příslušnému odborníkovi pomocí elektronického systému. Ten pak rozhodne buď o ambulantním ošetření, nebo hospitalizaci.

Pokud má pacient problém na pomezí oborů, specialisté si ho osobně i s veškerou dokumentací předávají, a nemocný tak nemusí čekat před několika ambulancemi jako dosud.

Nově je na příjmu i akutní zóna s třinácti observačními neboli akutními lůžky, na kterých bude možné monitorovat pacientův stav. „Ušetří to některým lidem hospitalizaci,“ uvedl přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Jan Beneš.

„Když přijde pacient s alergickou reakcí, stačí mu zhruba dvanáct hodin takzvané observace, musí zkrátka setrvat na monitorovacím lůžku. Dříve by musel být přijat do intenzivní péče, kde den stojí kolem 15 tisíc korun, my ho tu ošetříme, vyšetříme a po dvanácti hodinách propustíme. Druhý den může jít za svým praktikem na kontrolu, nebo rovnou do práce,“ popsal Beneš jeden z případů s připomínkou, že se tím šetří zdravotnímu systému peníze.

Na druhou stranu ale systém stojí i peníze navíc. Na pracoviště s třinácti lůžky museli přijmout pět lékařů a deset dalších nelékařských pracovníků.

„Naším zájmem je, aby byli pacienti po vstupu řádně roztříděni, aby věděli, co je čeká. Je třeba je roztřídit na pacienty, kteří potřebují urgentní péči a pacienty, kteří přicházejí s méně závažným onemocněním a mohou vyčkat,“ doplnil ředitel nemocnice Václav Šimánek.

Součástí je ambulance praktického lékaře, který řeší horečky, bolesti hlavy či zad. Na urgentním příjmu je i pohotovostní služba. Vojtěch uvedl, že urgentní příjem přesně zapadá do koncepce, kterou ministerstvo představilo před několika týdny.

„Je to první koncepce v historii urgentní péče v Česku, kdy chceme pevně stanovit státem garantovanou síť urgentních příjmů,“ sdělil ministr.

„Síť bude jasně stanovena a jasně hrazena. Od příštího roku dostanete 30 milionů korun navíc nad rámec standardní úhrady péče, bude to injekce na podporu příjmu tohoto typu. K tomu za každého pacienta, který přijede sanitkou, dostanete tisíc korun,“ popsal Vojtěch, který si myslí, že platby budou motivací pro další nemocnice, aby urgentní příjmy budovaly.