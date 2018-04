Fakultní nemocnici v Ostravě chce po odvolání Němečka vést šest lidí

O vítězi zatím ministerstvo nerozhodlo, i když přihlášky přijímalo jen do 13. března.

„Do výběrového řízení na pozici ředitele Fakultní nemocnice Ostrava se přihlásilo šest uchazečů. Z důvodu jejich ochrany nemohu sdělit bližší informace,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Dodala, že výběrové řízení nadále probíhá. „O jeho výsledku budeme informovat. Nový ředitel by se mohl ujmout funkce v průběhu května,“ nastínila mluvčí.

Stavěl jsem přehrady, řekl jeden z kandidátů

Podle zjištění MF DNES se o funkci ucházejí samí muži: Evžen Machytka, Jiří Havrlant, Václav Polok, Jiří Roupa, Jiří Veverka a Martin Šamaj. První čtyři to redakci osobně potvrdili. Veverka měl ale nedostupný telefon a Šamaj na zprostředkovaný dotaz nereagoval.

Většina kandidátů se pohybuje ve zdravotnictví, dva jsou lékaři. Výjimkou je Jiří Roupa, bývalý člen vedení Strany zelených v Ostravě, který ve zdravotnictví nikdy nepůsobil.

„Mám zkušenosti s řízením lidí ve stavebnictví, stavěl jsem přehrady. Zaměřil bych se na hospodaření nemocnice a její nedokončené stavby,“ říká Roupa, v současnosti redaktor ve společnosti, která zpracovává encyklopedii osobností.

Univerzita podpořila Havrlanta

„Podle mě by nemocnice neměl řídit lékař, ale manažer s ekonomickým vzděláním,“ netají svůj názor auditor a ombudsman Městské nemocnice Ostrava Václav Polok, který 23 let vedl Finanční úřad v Bohumíně.

„Věřím, že jako nezávislý kandidát bych dovedl zklidnit zjitřenou situaci v nemocnici,“ míní.

Prozatímní ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Evžen Machytka

Totéž slibuje i Jiří Havrlant, chirurg, který už téměř dvacet let pracuje ve zdravotní pojišťovně. Mezi odborníky má dobrou pověst. Jeho kandidaturu oficiálně podpořilo vedení Ostravské univerzity. To si totiž nepřeje v čele fakultní nemocnice Machytku, a to kvůli jeho soudním sporům s lékařskou fakultou.

Machytka, který jeden ze dvou sporů vyhrál, ujišťuje, že má zájem o oboustranně prospěšnou spolupráci s univerzitou, její vedení ale vidí záruku v Havrlantovi.

„Mám co vracet zdejšímu regionu. Věřím, že bych neshody zdravotníků a akademiků zklidnil,“ líčí Havrlant.