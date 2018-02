Fakulta restaurování Univerzity Pardubice otevírá novou výstavu, která přiblíží zachované renesanční památky na pomezí Čech, Moravy a Polska

Putovní výstava „Z Litomyšle do Gořanova – Renesanční zámky a venkovské památky mezi Čechami a Kladskem“ (v polštině Z Litomyšla do Gorzanowa – Renesansowe pałace i zabytki architektury wiejskiej między Czechami a Kłodzkiem), otevíraná v Litomyšli ve středu 28. února, přiblíží renesanční památky a jejich obnovu v oblasti severně od Litomyšle směrem do jižního Kladska. Současně se ohlédne i za tehdejším životem pánů i jejich služebnictva.

Výstavě dala počátek snaha zachránit dvě unikátní renesanční památky – jeden z nejstarších venkovských domů v Čechách, který vznikl v roce 1617 v Čisté u Litomyšle, a rozsáhlé, a bohužel i značně zdevastované, hraběcí sídlo v Gořanově v polském Kladsku. V obou případech jde o renesanční stavební památky zachované na pomezí Čech, Moravy a Kladska, které vznikaly ve druhé polovině 16. století a na začátku 17. století. Na výstavě kromě těchto dvou stavebních památek objeví návštěvníci i další, které mají svůj historický, architektonický a kulturní význam, a to nejen na regionální úrovni.

„Samotná výstava je rozdělena do osmi tematických celků, které představí vybrané zástupce nemovitého kulturního dědictví v oblasti česko-polského pomezí a poutavou formou návštěvníkům přiblíží život poddaných a vrchnosti v kontextu doby a místa. Kromě toho budou populární formou prezentovány výsledky probíhajících odborných studií obce Trstěnice a zámku Gořanov,“doplňuje k výstavě autorka textů Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Putovní výstava bude poprvé veřejnost zpřístupněna v Litomyšli ve středu 28. února, kde bude zájemcům otevřena po celý měsíc březen. Následně bude v intervalu jednoho měsíce prezentována na dalších čtyřech místech česko-polského příhraničí. V dubnu bude k vidění v Moravské Třebové a od května se přestěhuje do Polska – nejdříve zavítá do města Bystrzyca Kłodzka, v červnu bude k vidění v Kłodzku a v červenci mohou zájemci vyrazit přímo na Gorzanów.

Vernisáž výstavy nazvané „Z Litomyšle do Gorzanowa – Renesanční zámky a venkovské památky mezi Čechami a Kladskem“ se uskuteční ve středu 28. února v 17 hodin v Muzeu restaurování a historických technologií, které se nachází v Červené věži v areálu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Jiráskově ulici v Litomyšli.

Veřejnosti bude v Litomyšli výstava otevřena od 1. do 30. března.