Fabrika v Hrádku chrlí 700 plen za minutu a chce být největší na světě

„Už teď máme nasmlouvané zakázky na celý rok 2019. Nabírat budeme dalších 300 pracovníků, nábor běží v plném proudu,“ uvedl ředitel závodu Leoš Preisler. Zatímco jiné firmy si další rozvoj kvůli nedostatku zaměstnanců dovolit nemohou, v Drylocku podobné obavy kupodivu nemají.

„Jen od ledna jsme zaregistrovali 1 075 žádostí o zaměstnání. Poněkud nás to překvapilo, je to vysoké číslo, ale alespoň se ukazuje, že když investujete do lidí, tak se vám to vrátí,“ vysvětluje si nebývalý zájem personální vedoucí Drylocku Ondřej Kout.

Žádné agentury a žádní cizinci

Jednou z věcí, které se přitom výrobce dětských plen, dámské hygieny a výrobků proti inkontinenci vyhýbá, je zaměstnávání lidí přes personální agentury.

„Rozhodně nechceme, aby nám sem někdo vodil a ukazoval případné pracovníky, tohle si důsledně děláme sami. Také se snažíme vyhnout zahraničním zaměstnancům. Nechceme sem dovážet lidi až někde od Wroclavi a také nepovažujeme za správné, když se pracovníci mezi sebou nemohou domluvit, protože jedna strana neumí česky,“ vysvětluje Kout.

Největší zájem má firma o řidiče vysokozdvižných vozíků, seřizovače, baličky či kontrolory.

Aktuálně Drylock zaměstnává 420 lidí, nejvíc jich je z Hrádecka a Šluknovska. S novým závodem jich bude 720. V průměru si lidé v dělnických profesích vydělají v Drylocku kolem třiceti tisíc korun.

„Naším cílem je mít v roce 2019 až 900 zaměstnanců. Budeme tak největší továrna v Evropě a vlastně i na světě na výrobu hygienických potřeb,“ zmínil majitel firmy, Belgičan Bart Van Malderen.

Ten je přitom jediným vlastníkem tohoto kolosu, který zásobuje plenami celý svět. Neexistuje snad žádný supermarket, kde by se pleny z Hrádku nedaly koupit.

Počet kamionů se zdvojnásobí

Nový závod s sebou přinese i zvýšený počet kamionů. Už dnes se jich v Drylocku otočí 40 až 50 denně.

„Kamionů bude dvakrát tolik, ale dopravní situaci to nezhorší. Naopak, stavíme i stání pro kamiony, takže už nebudou parkovat na příjezdové komunikaci. Navíc naprostá většina kamionů od nás odjíždí do Německa a severní Evropy, takže dopravu v Hrádku to nijak neovlivní, jsme přímo u silnice na Žitavu,“ řekl Preisler.

Kromě vlastní výroby se Drylock zaměřuje i na vývoj nové generace plenek, které plně absorbují moč, ale přitom tolik nezatíží životní prostředí. Vlastní 220 mezinárodních patentů.

„Dřív byly plenky velmi silné, dnes můžeme jít na tři milimetry. Postupně snižujeme materiál, který je k výrobě plen zapotřebí. Na jednu plenu potřebujeme až patnáct druhů materiálu, ale snažíme se využívat obnovitelné zdroje na bázi škrobů, cukrové třtiny a podobně, které jsou snadno rozložitelné. Během pěti let jsme spotřebu materiálu snížili o polovinu,“ sdělil Van Malderen.