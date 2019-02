VIDEO: Stop letecké škole. Lidé protestovali před hejtmanstvím ve Varech

Před budovou krajského úřadu se sešlo zhruba šest desítek protestujících. Zastupitelům, kteří dnes jednali o petici odpůrců, rozdávali letáky. Součástí akce byl také zvukový doprovod, reprodukce zvuku motoru letadla při blízkém průletu.

Byl to už druhý takový protest, první se uskutečnil v prosinci přímo na karlovarském letišti.

„Přišli jsme sem prezentovat názor obcí a občanů, kteří v okolí letiště bydlí. Do deseti kilometrů žije přibližně 67 tisíc obyvatel plus lázeňští hosté. Hlukový nárůst bude mít vliv na životní prostředí, stanovickou přehradu s pitnou vodou, lázně, které kandidují do UNESCO,“ uvedla Pavlína Maříková, členka Spolku přátel Olšových Vrat a jedna z organizátorek petice.

Zároveň dodala, že lidé do Karlových Varů přijíždějí za klidem a ekonomický přínos letecké školy bude nesrovnatelně menší, než budou ztráty způsobené odlivem lázeňských hostů.

Pod peticí je v současnosti 2 300 podpisů. Zástupci letiště a kraje během uplynulých týdnů uspořádali sérii schůzek, na kterých se snažili starosty obcí přesvědčit o přínosu školy. Podle Pavlíny Maříkové se to nepovedlo (podrobněji v článku Karlovarské letiště ani podruhé nepřesvědčilo odpůrce školy pro piloty).

„Studenti budou nad okolními obcemi létat deset hodin denně, budou se učit vzlétnout a přistát. Letitě je ale koncipované pro to, aby sem přiváželo klienty a obsluhovalo lázeňskou oblast. Hluková zátěž sem podle nás nepatří,“ řekla Pavlína Maříková.

Společnost F Air dlouhodobě spolupracuje s dopravní fakultou ČVUT a hejtmanství jedná o tom, že by v kraji vznikla její pobočka.

Ačkoli radní nejdříve říkali, že příchod F Air není nutnou podmínkou pro vznik pobočky, v materiálu pro zastupitele je uvedeno, že je první etapou a zároveň nutnou podmínkou pro uskutečnění další etapy. Tou je projekt zřízení vysokoškolského vzdělávání v kraji.