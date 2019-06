S leteckou školou F Air Vary nic nezmůžou, chtějí ji aspoň kontrolovat

Školu F Air na letišti nechceme, primátorka bude vyjednávat o zrušení záměru. Takový vzkaz vysílalo od listopadu karlovarské zastupitelstvo letišti a kraji, které je jeho majitelem.

Teď ale přišla změna. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (za ANO) už není možné dále vyjednávat o zrušení záměru, neboť je smlouva mezi letištěm a školou F Air podepsaná. V úterý se jí podařilo prosadit usnesení, podle kterého bude vedení Karlových Varů dohlížet na provoz školy, aby minimalizovalo negativní dopady.

„Jednání o zrušení záměru se uskutečnilo několik. Jednali jsme s petenty, potkali se na kraji i na magistrátu, o našem usnesení celou dobu věděla i paní hejtmanka. My nemůžeme odstoupit od něčeho, kde nejsme smluvní partneři. Smlouvu podepsala F Air s letištěm,“ zdůvodnila primátorka.

Novým úkolem teď podle ní bude sledovat dodržování jednotlivých podmínek stanovených smlouvou. Je to například dodržování hlukové zátěže či nelétání strojů o víkendech a svátcích.

Nové usnesení ale kritizovala opoziční KOA bývalého primátora Petra Kulhánka. Členové KOA se domnívají, že primátorka listopadové usnesení zastupitelstva nesplnila.

„Přiznám se, že už teď se v přístupu kraje vůči městu v podstatě ztrácím. Velmi postrádám partnerské principy, na které jste apelovali, že by měly mezi krajem a městem vzniknout,“ řekl Petr Kulhánek.

Podle něj se kraj k městskému zastupitelstvu chová jako ke svému zaměstnanci, jehož názor nemá žádnou váhu. Zástupci KOA navrhovali, aby město opět jednalo o F Air s tím, že Karlovy Vary daly před třemi lety kraji do výpůjčky pozemky, které letiště potřebuje pro rozvoj. To ale zastupitelé odmítli.

Do lázeňského města letecká škola nepatří, zlobí se opozice

Bývalý náměstek pro kulturu a zastupitel Jiří Klsák uvedl, že hluková zátěž pro Karlovy Vary a okolní obce není vhodná. „A to především kvůli občanům, hostům i z hlediska toho, že jsou Karlovy Vary kandidátem do UNESCO. Do lázeňského města a jeho okolí letecká škola nepatří,“ kritizoval.

Za školu se v úterý naopak postavil pirátský zastupitel a zároveň krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů, který byl u všech jednání ohledně F Air. Podle něj kraj s Karlovými Vary jako s nerovným partnerem nejedná.

„Město Karlovy Vary je pro kraj stejným partnerem, jako jsou pro Karlovy Vary jeho okolní obce. Myslím si, že jsme smlouvou dali řád letecké škole i akrobatickým letcům a mají jasně určené prostory, které mohou využívat,“ uvedl.

Proti výcviku pilotů civilních letadel stojí i nadále zástupci Spolku přátel Olšových Vrat. Své výhrady předestřeli na pondělním krajském i na úterním karlovarském zastupitelstvu. Spolek představuje 2 377 lidí podepsaných pod peticí proti působení F Air na karlovarském letišti. Podle člena spolku Vladimíra Melichara chtěli zrekapitulovat stav, tedy jak je to s leteckou školou.

„Víme, že výcvik byl zahájený, uvedli jsme důvody, proč je to špatně a hlavně i proč si myslíme, že je to nelegální. Myslíme si, že záměr měl být povinně posouzený z hlediska životního prostředí, protože existuje stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, které do tohoto posouzení záměr posílá,“ uvedl.

Podle vedoucí krajského odboru životního prostředí Reginy Martincové je ale provoz školy v souladu se všemi předpisy. Uvedla to na pondělním zastupitelstvu.

Spolek se chce nyní poradit. Podle Vladimíra Melichara existuje možnost správní žaloby, společně s kolegy chce také sledovat porušení smlouvy ze strany školy. Na jedno takové už spolek upozornil. „Budeme chtít jednoznačný monitoring,“ doplnil.

Protesty odpůrců letecké školy před krajským zastupitelstvem