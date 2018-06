Pacienti už nebudou poštáky mezi lékaři, zprávy poletí elektronicky

Pro zašifrovanou lékařskou zprávu posílanou elektronickou poštou mezi doktorskými počítači se už vžil název lékařský email. Kromě toho, že urychlí předání informací mezi lékaři, má velkou výhodu i pro pacienty. Přestanou být nedobrovolnými pošťáky, kteří občas klasickou zprávu na papíru lékaři nepředali, protože na to zapomněli nebo ji i ztratili.

„Takzvaná eZpráva je prostředek pro zašifrovanou komunikaci mezi dvěma zdravotníky či zdravotnickými zařízeními,“ vysvětlil šéf Sdružení praktických lékařů ČR a přeštický praktický lékař Petr Šonka. Sdružení se stalo garantem systému, protože je levný a jednoduchý.

Systém začala používat plzeňská fakultní nemocnice, právě se napojují i krajské nemocnice.

Nemocní už by tedy v budoucnu neměli jako pošťáci nosit zprávy od odborných lékařů ke svému praktickému lékaři. Systém úspěšně funguje na severu Čech a nově se připojuje Plzeňsko. eZprávu aktuálně používá asi tisícovka zdravotnických subjektů včetně pražského Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM.

Podle člena představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje Pavla Vepřeka je už připojená Stodská nemocnice, v ostatních nemocnicích se dokončují úpravy na informačních systémech. „Dosud byl pošťákem propouštěcí zprávy pacient, který ji má co nejdříve zanést svému praktickému lékaři. Ne vždy mu ji ale včas doručí. To řeší eZpráva. Pacient díky ní ušetří cestu a lékař může okamžitě rozhodovat o dalším postupu léčby,“ upřesnil Vepřek.

Zcela nedávno se připojila i Fakultní nemocnice Plzeň. „Hlavním důvodem implementace eZprávy bylo to, že jsme největším poskytovatelem zdravotních služeb v kraji a snažíme se nabídnout dalším poskytovatelům výběr z více komunikačních platforem. U obrazové dokumentace se jedná o systémy ePACS a ReDiMed, u textové dokumentace jsme k dosud jediné používané platformě – Medical Exchange MEx, přidali ještě eZprávu,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Výhodou eZprávy podle ní je, že se účastníci pouze registrují, kdežto u MExu je nutné s FN Plzeň podepsat smlouvu. Levorová připomněla, že právě elektronická komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb může zrychlit procesy ve zdravotnictví, snížit duplicitu vyšetření a tím mít pozitivní dopad jak na průběh léčby, tak na její ekonomiku.

Lékař nechtěl ručně vypisovat formuláře, tak vznikla eZpráva

Takzvaná eZpráva podle Šonky pomáhá naplnit povinnost předávat zdravotnické informace prokazatelným způsobem.

„Když vyšetří ambulantní specialista pacienta nebo ho propouští nemocnice, tak by měli prokazatelným způsobem předat zprávu praktickému lékaři. Problém je, že se to dodržuje minimálně,“ popsal Šonka. Připomněl, že podle právníků je jediná prokazatelná forma odnést zprávu na poštu a poslat ji doporučeně s doručenkou.

„To by měli dělat všichni, jinak by neměli mít zaplacený výkon, v reálu to nedělá nikdo. Lepší varianta je, že pošlou zprávu po pacientovi, někdy ale nedají lékaři pacientovi do ruky nic,“ popsal Šonka.

Systém eZpráva vznikl díky primáři dialyzačního střediska v Mostě Petru Machkovi. Když odesílal pacienty na transplantace, musel ručně vypisovat hodnoty jejich laboratorních vyšetření. Elektronickou cestou si chtěl ušetřit práci a omezit chybovost. Podle Machka systém pomáhá ušetřit za duplicitní vyšetření, protože lékař díky eZprávě vidí, že například krevní rozbor pacientovi nechal udělat jeho lékařský kolega. Výsledky u něj může poptat.

Sdružení praktických lékařů eZprávu podle Šonky podporuje i proto, že lékaře skoro nic nestojí. „Než bychom se dočkali od státu něčeho, co by nám nevyhovovalo a bylo by to předražené, používáme a propagujeme eZprávu,“ sdělil Šonka.