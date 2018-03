Za dávný vyhazov musí exstarosta Starých Křečan splatit obci 140 tisíc

Je to už skoro osm let, co Martin Mänzel skončil ve funkci starosty Starých Křečan. Dodnes se ale potýká s následky výpovědi, kterou dal v roce 2009 jednomu ze zaměstnanců.

Teď kvůli tomu musí každý měsíc obci posílat 5 tisíc korun až do doby, než jí splatí celkem 140 tisíc – aby jí vynahradil peníze, které musela vyplatit poté, co soud uznal výpověď za neplatnou.



Mänzel pracovníka obce, kde není zřízená funkce tajemníka, vyhodil pro nadbytečnost, čímž měl mít nárok na odstupné ve výši maximálně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Jenže daný pracovník se stal „nepotřebným“ kvůli pracovnímu úrazu, a měl tak naopak nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku.

Náhradu soud snížil na třetinu

Místo smíření se s vyhazovem se proto rozhodl obrátit na soud. A ten výpověď označil za neplatnou „pro obcházení zákona nesprávně použitým výpovědním důvodem“. Pro Staré Křečany to znamenalo vyplatit někdejšímu zaměstnanci odškodné přes 600 tisíc korun.

„Je to samozřejmě vysoká suma, ale nedalo se nic dělat,“ podotkl současný starosta František Moravec, jenž Mänzela v roce 2010 ve funkci vystřídal.

Obec se pak rozhodla s Mänzelem soudit o náhradu škody. Celkem po něm žádala 420 tisíc korun, částku, která vznikla odečtením správné výše odstupného od oněch 600 tisíc. Nedopadlo to ale podle představ úřadu.

Soud prvního stupně sice uznal, že si Mänzel „nepočínal tak, aby nedošlo ke škodě na majetku obce“, výši přiznané náhrady škody ale snížil pouze na třetinu.

„Přihlédl k tomu, že ostatní obecní zastupitelé, ač byli o věci informováni, žalovanému nijak neodporovali, naopak zásadně odmítli vyplatit odstupné ve výši dvanáctinásobku,“ stojí v rozsudku děčínského okresního soudu.

Obec už má pojistku na případné škody politiků

„V celé věci jednal v dobrém úmyslu nepřipravit obec o vysokou finanční částku odpovídající odstupnému. Pokud by žalovaný při ukončení pracovního poměru postupoval jinak, pak by mu obec mohla paradoxně přičítat odpovědnost za škodu právě proto, že zastupitelé s takovým postupem zásadně nesouhlasili,“ píše se dále v rozhodnutí.

Soudce také zmínil, že by plná náhrada škody byla pro Mänzela i jeho rodinu likvidační.

Mänzelovo vyjádření se redakci získat nepodařilo. V současné době pracuje v zahraničí.

Obec se pak proti rozhodnutí ještě odvolala s tím, že pokud starosta plní roli zaměstnavatele, leží odpovědnost v této oblasti pouze na něm. Krajský soud ovšem toto odvolání označil za nedůvodné.

„Justici komentovat nechci,“ řekl nynější starosta Moravec. Splátky od jeho předchůdce už podle něj začaly chodit a dnes už má obec i uzavřenou pojistku, která politiky chrání před možnými škodami, jichž se ve funkci mohou dopustit.