Sbírka textilních strojů se vrátila po desetiletích do Dvora Králové

Nová expozice textilního tisku vznikla v dvorské Střední škole informatiky a služeb (SŠIS) na nábřeží Jiřího Wolkera. Původně měla zahájit provoz od října, ale její otevření se posune o několik dní. Důvodem jsou komplikace při rekonstrukci školní budovy.

„Budeme se snažit, aby k otevření došlo co nejdříve, předpokládám, že by to mohlo být druhý říjnový týden,“ řekl ředitel školy Petr Vojtěch.

Sbírku vlastní Uměleckoprůmyslové muzeum (UPM) v Praze. V rozlehlé místnosti - bývalých dílnách - jsou vystavené předměty dokumentující proces textilního tisku, kterým byl Dvůr Králové na přelomu 19. a 20. století proslulý.

Návštěvnicky nejatraktivnější jsou obří tiskařské stroje včetně 150 let staré perotiny. Rozměrné zařízení zmechanizovalo ruční tisk formami. Vzory na tkaninu přenášely úzké obdélníkové formy ze dřeva přes celou šíři textilie najednou. Na Královédvorsku se perotiny objevily ve druhé polovině 19. století a po první světové válce je nahradily válcové tiskařské stroje.

Nejtěžším exponátem je právě sedm tun vážící stroj pro válcový tisk. „Skládá se ze šesti válců. Museli jsme ho kompletně rozložit, součásti do místnosti přestěhovat víceméně oknem a znovu ho poskládat. Stroj původně pochází z tiskárny v Josefově Dole na Mladoboleslavsku, odkud se přesunul do Muzea textilu v České Skalici,“ uvedla Dana Humlová, ředitelka dvorského městského muzea, které novou expozici provozuje.

V přízemí střední školy jsou také dva menší stroje sloužící k přípravě tiskových válců, modrotisková dílna s ryteckým stolem, sadou forem a barvířskou kádí. Její vybavení zkompletoval už ve 30. letech minulého století zakladatel sbírky Marius Stadler z Alsaska, kterého do Dvora Králové povolal významný textilní podnikatel Josef Sochor.

V prosklených vitrínách se nacházejí předměty související s propagačním a strojním tiskem, s návrhářstvím a také s moderním digitálním tiskem. Zajímavostí je tištěný gobelín Františka Kysely, autor ho navrhl pro Světovou výstavu v roce 1937 v Paříži. Podle všeho je prvním pokusem o využití techniky ručního šablonového tisku k vytvoření uměleckého díla.

Byl to závod s časem, říká místostarostka

Dvůr Králové projevil o přesunutí sbírky zájem ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že českoskalické muzeum ukončí činnost. Zavřelo se na jaře 2017, část exponátů se přestěhovala do depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea (UPM) v Praze, část ještě zůstala vystavená v bývalém klášteře voršilek.

Stavební úpravy dvorské střední školy zaplatil Královéhradecký kraj, město připravilo expozici.

„Studii se základními rysy expozice jsme měli hotovou v březnu 2017, tehdy nikoho z nás nenapadlo, že už za dva roky budeme muzeum otevírat. Loni v červnu jsme začali připravovat memorandum o spolupráci všech zainteresovaných stran, zastupitelstvo Dvora Králové dokument schválilo v září,“ popsala vývoj místostarostka Dvora Králové Alexandra Jiřičková.

Některé exponáty půjčil i bývalý šéf Tiby, z muzea má radost

Letos v lednu začaly stavební úpravy bývalých dílen, kam se část textilních sbírek později přesunula. Specializovaná firma těžkotonážní stroje přestěhovala v létě. Nejvzácnější exponát, 150 let starou perotinu, se dokonce povedlo zprovoznit. Kromě pražské instituce některé exponáty zapůjčil bývalý ředitel dvorské textilky Tiba Josef Jiránek, jenž stál u zrodu expozice textilního tisku.

„Je to pro mě splnění velkého snu a zároveň zadostiučinění. Muzeum do Dvora Králové odjakživa patřilo a z různých důvodů se ho sem v posledních desetiletích bohužel nedařilo umístit. Nyní se to povedlo a mám z toho obrovskou radost,“ liboval si Josef Jiránek.

Základy sbírky vytvořil Marius Stadler v roce 1936 pro velkou textilní výstavu ve Dvoře Králové. Až do roku 1953 kolekci vlastnilo město, následujících devět let předměty spravovalo UPM, v letech 1963 až 2007 královédvorský textilní podnik Tiba.

Textilní muzeum mělo původně zázemí v Mayerově továrně v centru města, později mu byla vyhrazena část Neumannovy vily v dnešním areálu zoologické zahrady. Po rekonstrukci vily v 60. letech se však pro sbírku nenašlo místo a přestěhovala se do České Skalice. Ve Dvoře Králové nad Labem byla naposledy k vidění v roce 1969.

Dvůr byl baštou textilního tisku. Na škole jeden obor pokračuje

V bývalém klášteře byla v roce 1990 otevřena rozsáhlá expozice, od začátku roku 2008 se coby Muzeum textilu stala součástí pražského UPM. Dlouhodobým plánem vlastníka sbírky však bylo vytvořit zcela novou expozici

„Chtěli jsme muzeum rozvíjet, což se nám v České Skalici nedařilo. Vybudovat zázemí ve Dvoře Králové se povedlo neuvěřitelně rychle,“ uvedla ředitelka UPM Helena Koenigsmarková. Muzeum textilního tisku bude mít otevřeno každý den kromě pondělí.

Dvůr Králové nad Labem býval baštou tuzemského textilního průmyslu. Naplno se začal rozvíjet v 80. letech 19. století, továrny stavěli především němečtí Židé. Svého času zde fungovalo deset tiskáren textilu a město získalo přezdívku český Manchester.

K nejvýznamnějším postavám patřil textilní podnikatel a mecenáš Josef Sochor, jenž na začátku 20. století založil vlastní tkalcovnu a tiskárnu látek. Jeho firma provozovala také závody v Praze, Brně a Bratislavě.

V současnosti jediným podnikem, který se ve Dvoře Králové zabývá textilním tiskem, zůstala La Linea. Ve městě také sídlí největší česká textilní firma Juta.

Na Střední škole informatiky a služeb, která vloni oslavila 130 let od založení, se textilní obor vyučoval od roku 1888.

„S nástupem úpravárenských technologií se škola postupně začala specializovat na zušlechťovací technologie, tedy na obor chemicko-textilní. Dá se tak říci, že na této škole začala éra chemického vzdělávání, která pokračuje i nyní,“ připomněla zástupkyně ředitele SŠIS Monika Štodtová.

Před osmi lety střední škola navázala na historii výuky textilního tisku a v oboru aplikovaná chemie připravila specializaci výroba a zpracování polymerů, kde se studenti učí také o výrobě syntetických vláken či netkaných textilií.