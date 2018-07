Do dluhové pasti padají stále titíž lidé, na exekutora vytáhnou i zbraň

V polovině června do domku v Kobylí musela vrazit policejní zásahová jednotka. Manželský pár se tady zabarikádoval a vyhrožoval střelbou. Muž zbraní mířil na vykonavatele soudního exekutora, který přišel dvojici vystěhovat z domu, jenž už přes osm let patří novým majitelům.

Problémy s tímto mužem nebyly poprvé. Exekutora napadl i o dva měsíce dříve.„Výhrůžky střelbou, které mohou v některých případech skončit i tragicky, jsou zcela neomluvitelné. Bohužel se s agresí i výhrůžkami setkáváme v poslední době stále častěji,“ potvrzuje Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory České republiky.

Problém je to v celé republice. Na jihu Moravy ale obzvlášť, protože kraj patří k těm, kde se lidem dluhů nedaří zbavovat. I když počet exekucí meziročně celorepublikově klesá už od roku 2011, na jižní Moravě to jde vůbec nejpomaleji.

„V Jihomoravském kraji byl zaznamenán vůbec nejmenší pokles, a to 25 procent,“ říká mluvčí Exekutorské komory Martina Houšková. Shodně je na tom ještě Severočeský a Jihočeský kraj. Naopak například v Praze počet exekucí klesl o polovinu.

Na jižní Moravě je nyní v exekuci 79 072 lidí. To je zhruba každý patnáctý obyvatel, průměrně dluží přes tři sta tisíc korun. Vyplývá to z mapy exekucí, kterou už dva roky dávají dohromady neziskové organizace Otevřená společnost a Ekumenická akademie.

Šest exekucí na jednoho

Vůbec největším problémem je podle letošních údajů to, že do dluhové pasti padají stále titíž lidé. V průměru má totiž každý dlužník v Jihomoravském kraji na krku šest exekucí. Jsou tady ale i rekordmani - skoro osmdesát lidí má dokonce 30 a více exekucí. A celá pětina dlužníků má mezi dvaceti a třiceti exekucemi.

Vůbec nejvíce si v tomto směru pohoršilo Tišnovsko, kde ve srovnání s předchozím rokem přibylo čtyřicet procent exekucí. Ovšem počet osob, které exekuci mají, se i tady zvýšil jen o necelých 30 procent.

„Vícečetnost exekucí představuje skutečný problém. Jen meziroční nárůst počtu osob s deseti a více exekucemi je 3,9 procenta, to je dalších 6 tisíc lidí v neřešitelné životní situaci jen za uplynulý rok,“ uvádí Radek Hábl, autor projektu Mapy exekucí v České republice.

Zatímco průměrný věk českého dlužníka v exekuci je 44 let, rok od roku přibývá exekucí vedených proti seniorům. V Jihomoravském kraji senioři nad 65 let představují 7 procent lidí v exekuci. Ale dluhy mají i mladiství. V kraji je takových 190.

Většina lidí v exekuci se ovšem nachází v produktivním věku. „Je prokázáno, že lidé v dluhové pasti nerealizují svůj plný ekonomický potenciál. A to nemluvím o negativních dopadech na jejich fyzické i duševní zdraví a enormní zátěži pro sociální systém,“ komentoval Tanweer Ali, ekonom z University of New York in Prague, aktuální mapu exekucí.

Svou frustraci si pak takoví lidé vylévají právě na vykonavateli soudního exekutora, který do jejich domácnosti dorazí třeba kvůli soupisu věcí. Třebaže to není on, kdo rozhoduje o vedení exekuce. Naopak je až posledním článkem justičního řetězu a samotnou exekuci provádí na základě pověření soudu.

Exekutoři se učí sebeobranu

„Kdysi byly útoky na vykonavatele spíš výjimkou. Dnes se stupňuje přinejmenším slovní agresivita. Moji zaměstnanci se vrací z terénu s tím, že lidé jsou čím dál agresivnější, drzejší, sprostější,“ potvrzuje znojemský soudní exekutor Vojtěch Jaroš. Přibývá podle něj i napadení.

„Vždy zaměstnancům říkám, že když vidí, že atmosféra začíná být nepřijatelná, je lepší zmizet, nevyhrotit situaci, nedat příležitost, aby došlo k nějakým újmám. Žádná pohledávka nestojí za to, aby se stalo něco mým zaměstnancům nebo dalším lidem. Vždy můžeme přijmout nějaká další opatření, abychom věc dokončili bezpečněji,“ podotýká.

Totéž potvrzuje i jeho hodonínský kolega Vlastimil Janča. „Naši lidé musí umět pracovat s lidskou psychikou, aby uměli vyhrocenou situaci odvrátit. Ale také podstupují kurzy sebeobrany, aby se byli schopni bránit,“ vysvětluje.

I on svým lidem radí, aby při konfliktu raději couvli. „Opravdu to může být dost nebezpečné,“ potvrzuje Janča, že lidé jsou vůči exekutorům čím dál agresivnější.

Souvisí to podle něj s celospolečenskou situací. S trendem prosadit větší možnost ozbrojování, s obavami z terorismu, se stále nepřátelštějšími mezilidskými vztahy. „Obávám se, že i ve vztahu k nám se bude přiostřovat,“ míní. Kvituje nicméně fakt, že soudní vykonavatelé požívají stále větší právní ochrany proti agresorům.

I manželský pár z Kobylí, kvůli kterému na pomoc exekutorům dorazili policisté, půjde zřejmě brzy před soud. Břeclavské státní zastupitelství minulý týden vyšetřovací spis postoupilo na místně příslušné krajské státní zastupitelství do Brna. Dvojice se bude zodpovídat z obecného ohrožení a vydírání. Muž navíc z násilí proti úřední osobě.