Ostrava zvažuje, že znovu zabojuje o titul Evropské hlavní město kultury

7:58

Obrovské nadšení, ale pak o to větší zklamání zažili Ostravané, kteří se zapojili do příprav nebo městu fandili v boji o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Přestože Ostrava byla favoritem, ve finále jí k vítězství chyběl jediný hlas. I proto radní uvažují, že by město mohlo znovu soutěžit.