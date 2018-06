Kvůli úniku kyseliny chlorovodíkové hasiči v Kladně evakuovali sto lidí

Hlášení o události přijali hasiči hodinu před polednem. Nehoda se stala při přečerpávání, kdy uniklo zhruba 300 litrů kyseliny.

Kyselina chlorovodíková Je těkavá bezbarvá kapalina a patří mezi velmi silné žíraviny. Kyselina chlorovodíková leptá a při zasažení je třeba poraněné místo důkladně oplachovat tekoucí vodou. Při zasažení očí je třeba místo vypláchnout a vyhledat lékařskou pomoc.

Kyselina chlorovodíková se může používat v geologii či paleontologii nebo v průmyslu. Koncentrovaná se dá využít k čištění bazénů od vodního kamene.

„Teď je situace pod kontrolou a provádíme zkrápění. Firma si vlastními silami přečerpává kyselinu z nádrže do nádrže,“ komentovala situaci mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková s tím, že zhruba do půl třetí by měl být zásah ukončen.



Na místo vyjela i chemická laboratoř z Kamenice, která provede měření koncentrace kyseliny.

Bezprostřední okolí kolem nádrže s kyselinou chlorovodíkovou ohroženo nebylo. „Z preventivních důvodů jsme ale za pomoci policie evakuovali zhruba sto lidí, a to asi ze tří firem v okolí a z učňovského střediska,“ dodala Kereková. Další opatření podle ní nejsou nutná. Nebylo třeba ani varovat okolní obyvatelstvo.