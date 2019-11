Registrační značky nedojdou, posuneme písmeno, uklidňuje ministerstvo Prahu

Pražský odbor dopravy ve středu přišel s tím, že za rok a půl nebude možné vydávat nové registrační značky. Argumentoval tím, že ve stávajícím standardním formátu, tedy číslo, písmeno A a dalších pět znaků, vyčerpá číselnou řadu.

„Nevíme, z jakých zdrojů tato informace vychází. Vyčerpání kombinace čísel a písmen v Praze opravdu nehrozí, vzhledem k možnosti posunu písmen a číslic na další pozice na tabulce registrační značky,“ uvedla k tomu mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Ministerstvo dopravy proto podle ní nový systém kombinace nepřipravuje, neboť není potřeba.

Magistrát se hájí, že chtěl pouze upozornit na to, že zatím není jasné, jaká bude nová podoba označování aut.

„My v současnosti neznáme tu budoucí kombinaci. Praha je před ostatními kraji ve výdeji registračních značek pro automobily výrazně napřed a současnou kombinaci znaků vyčerpáme zhruba do dvou a půl let. Tato situace ovšem nebude mít žádný vliv, neboť ministerstvo dopravy do té doby jistě stanoví jinou kombinaci znaků,“ podotkl mluvčí magistrátu Vít Hofman.