Soud rozhoduje o vojákovi, který podle obžaloby bojoval na Ukrajině

U soudu zní poslední výpovědi, rozsudek má padnout ještě v pátek.



Státní zástupce Pavel Klail ve své závěrečné řeči uvedl, že žádný důkaz nesvědčí o tom, že by obžalovaný Eštu provedl teroristický útok.

„Ale byl na takovou činnost připraven, řadu dnů vykonával službu v zákopech. Pro jeho jednání je tedy třeba volit trest mírnější, tedy pokus o teroristický útok,“ řekl ve své závěrečné řeči státní zástupce Klail.

Zároveň zdůraznil, že jednání obžalovaného je společenský škodlivé a nelze pominout, že byl vojákem Armády ČR v záloze a složil slib.

„Navrhuji uznat obžalovaného vinným ze zločinu teroristického útoku ukončeného ve stádiu pokusu. Trestní sazba 12 až 20 let by byla nepřiměřena přísná, proto navrhuji trest pod dolní pod dolní hranicí, tedy 3 až 4 roky nepodmíněně ve věznici s ostrahou,“ řekl Klain. Zároveň navrhuje ztrátu vojenské hodnosti.

Obhájce Erika Eštu Ivan Chytil si myslí, že ani tento trest není na místě.

„Většina svědků vojáků poznala Erika Eštu během cvičení, někteří nemají ani facebook. V jejich výpovědi se objevovali i absurdity, že vidí na fotkách sníh. Ten tam ale přece objektivně nebyl,“ uvedl ve své závěrečné řeči Chytil. „Ano, terorismus je třeba stíhat, ale Eštu svoji návštěvu Ukrajiny nijak netajil. Dokonce s ní vystoupil mezi generály. Nikdo z nich trestní oznámení nepodal,“ dodal Chytil.

„Jezdit někam, kde jsou boje, většina z nás neudělá. Nebylo to správné, ale není to nezákonné. Není to trestný čin. Je tedy na vás, zda si zaslouží 3 až čtyři roky vězení,“ uvedl na závěr Chytil.

Obhájce vojáka také poukázal na to, že když Eštu nastoupil do armády jako nováček, jak se mohl vyrovnat mazákovi, který absolvoval několik misí.

„Nevím, co ho vedlo, že tam jel. Měl pocit, že tam něco zažije. Nic se však nedělo, a tak si některé věci přimyslel. Je opakované chození mezi budovami terorismus?“ tázal se obhájce. Zároveň se podivoval nad tím, že k hlavnímu líčení byly vybrány pouze uniformy ruské, když Eštu má doma celou řadu francouzských, finských a jiných uniforem.

Soud dal na závěr Eriku Eštu poslední slovo. „Výjezd na Ukrajinu pro něj byl jako každý jiný, který v minulosti absolvoval. Kdybych věděl, s jak velice vážným obviněním se poté budu potýkat, velmi bych si to rozmyslel. Nejsem zlosyn, zabiják či gauner, mám srdce vojáka. Mé záliby však musí jít daleko stranou. Už nemohu cestovat, maximálně s kočárkem na hrad či zámek,“ uvedl Erik Eštu.

Pětatřicetiletý Eštu vycestoval v roce 2015 na Ukrajinu, kde se podle obžaloby přidal k ozbrojené Republikánské gardě Doněcké lidové republiky a nosil její uniformu.



Voják se hájí tím, že na Ukrajinu vycestoval na pozvání svého přítele Andreje Uchova, protože má rád vojenství a rád cestuje.

Podle spisu po čtyři týdny držel stráž v zákopu na frontě, věnoval se údržbě zbraní, vykládání materiálu a střežil vjezd do tržiště, kde byli vojáci ubytováni.



Soud použil jako důkazní materiál jeho fotky a videa z mobilu. Na nich například čistí minomet nebo se snaží rozmlouvat s proruskými vojáky. Eštu odmítá, že to jsou záběry z bojové linie.

„Na frontu jsem se nedostal, ani by nás tam nepustili. Navíc nedůvěřují cizincům a se svojí vizáží na ruského vojáka nevypadám. Neměl jsem v úmyslu tam bojovat, to bych tam nejel na tak krátkou dobu,“ vypověděl Eštu.

Soudní znalec z oboru vojenství Zdeněk Špitálník dopoledne u soudu také uvedl, že dvě třetiny posuzovaných fotek byly ruského původu od 80. let do současnosti, typické pro Ukrajinu.

„Kdyby pan znalec viděl celou moji sbírku, nejen ruskou, byli bychom tu celý den,“ reagoval na to Eštu.

Po návratu domů vstoupil Eštu do české armády. Hlásil se do elitní výsadkové jednotky. Pobytem na Ukrajině se chlubil mezi vojáky ve Vyškově a poté i Chrudimi. Tam jej začala stíhat vojenská policie.

„S kolegy jsme rozkryli jeho anonymní profil na internetu, kde byly fotografie jasně dokládající jeho pobyt na Ukrajině. Byl na nich u ikonických památek v kompletní uniformě ruské armády se svou osobní zbraní AK-74,“ uvedl u soudu důstojník Generálního štábu Ivo Zelinka s tím, že na dalších fotografiích byl Eštu zachycen také v uniformě zahraniční legie.

Eštu ve výběrovém řízení do 43. výsadkového praporu v Chrudimi neuspěl, pohořel během psychologického testování. Armáda ho potom převelela k dělostřelcům do Jinců, kde byl kuchařem.

„Fyzickými testy prošel, ale v eseji naprosto nerealisticky odhadoval svůj přínos pro ozbrojené složky, něco tak bizarního jsem ještě nečetl. Komise ho jednomyslně nepřijala,“ sdělil Zelinka.

Znalci z obory psychologie u soudu uvedli, že má voják nevyzrálou osobnost, což se projevuje afektivním chováním, sníženou frustrační tolerancí, má sebestředné rysy, snaží se chovat dominantně a má sklony k manipulování.

O jeho služebním poměru armáda rozhodne po rozsudku.