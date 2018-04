Slovanská epopej zůstane v Brně do konce roku, v pavilonu pro ni zatopí

Epopej přivezou do Brna za dva týdny, za měsíc se na ni podívají lidé. Ačkoli brněnští zastupitelé jednali s Prahou o výpůjčce děl do října, nakonec potrvá až do konce roku.

„Když jsme přípravy festivalu dávali dohromady, říkali jsme si s primátorem Vokřálem, že by bylo hezké mít tu i část epopeje. Nakonec je tu a na mnohem delší dobu, než se plánovalo,“ těší kreativního ředitele festivalu Pavla Anděla.

Pro Muchova díla vyhradí celý pavilon H, v němž se byl podívat i umělcův vnuk John Mucha.

„Prostory schválil, přišly mu perfektní. Prý kdybychom měli vystavět nový pavilon kvůli epopeji, vypadal by přesně jako pavilon H,” dušoval se ředitel Brněnských veletrhů Jiří Kuliš.

Obrazy si žádají speciální teplotu i zacházení. V pavilonu tak bude trvale dvacet stupňů. „Do října budeme pavilon chladit. Že tu dílo zůstane až do konce roku je novinkou. Znamená to pro nás, že budeme muset naopak topit. Ale zvládneme to,“ ujistil Kuliš.

Jedinečné spojení dvou pólů Muchovy tvorby

Na Brněnském výstavišti ale nebude k vidění pouze epopej. Přidá se k ní i druhá část Muchovy tvorby - plakáty pro komerční užití.

“Spojení Lendelovy sbírky plakátů a zároveň vlasteneckého vyjádření v podobě Slovanské epopeje je unikátní. Poprvé lidé uvidí všechno zároveň,” upozornil Richard Fuxa, který s vlastním fondem o plakáty pečuje.

Skloubit zapůjčení epopeje i plakátů a najít vhodné prostory v tak krátkém čase označoval Fuxa za mission impossible. Přesto se do Brna obě sbírky dostanou a otevřou se pro veřejnost, a to přesně v době, kdy výstaviště slaví devadesáté výročí fungování.

Do pavilonu se dostane 150 lidí najednou, organizátoři už spustili online rezervaci, kde si lidé mohou zamluvit čas prohlídky.

Přes festival Re:publika zaplatí lidé snížené vstupné 150 korun, po jeho skončení 17. června ceny stoupnou. Klasicky zaplatí lidé 250 korun za vstup, 200 korun za snížené vstupné, výhodné vstupné chystají organizátoři pro rodiny.

Kromě výstavy na festivalu uvidí lidé třeba světelnou show, vystoupení České filharmonie nebo premiérovou instalaci Standardy umělce Křištofa Kintery. “Jak bývá u Krištofa zvykem, půjde o zajímavé a také velmi viditelné a hlučné dílo,” lákal Anděl.