Rakušané mají opět strach z Dukovan. Je to folklór, smějí se starostové

Všech devět rakouských spolkových zemí chce do příštího pondělí připravit stanovisko proti nedávnému prodloužení licence na provoz dvou bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Pak jejich zástupci protest předají českému ministerstvu životního prostředí.

„Jaderná elektrárna Dukovany leží jen 32 kilometrů od rakouských hranic a ohrožuje Rakousko havárií,“ uvedl ministr životního prostředí spolkové země Dolní Rakousy Stephan Pernkopf. On a jeho kolegové považují jadernou energetiku za vysoce rizikovou.



Hejtman Jiří Běhounek zatím z rakouské strany žádné oficiální stanovisko nedostal. Na dukovanské téma hovořil s jižními sousedy již dříve.



„Na otázku, jak si představují rakouskou energetickou soběstačnost, neodpověděli. Nejde podle mě o věcné, ale politické otázky. My máme zkušenosti, oni pocity a obavy,“ uvedl hejtman.

Sám neočekává, že by elektrárenské plány narušily přátelské vztahy mezi Krajem Vysočina a Rakušany. „Z naší strany určitě ne. Pokud by ale rakouští přátelé měli tendence zasahovat do suverenity České republiky, nedokážu vývoj odhadnout,“ doplnil Běhounek.

Kritika od Rakušanů je politika a hysterie, tvrdí starosta

Dukovanský starosta Miroslav Křišťál zažil za sedm let jedinou rakouskou návštěvu přímo v obci.

„Přijela jedna Čechorakušanka s novinářem. Tak jsem souseda, čili elektrárnu, vychválil, oni nebyli moc nadšení a odjeli pryč. Od té doby tady za mnou nikdo nebyl, i když bych si němčinu rád oprášil,“ popsal starosta Křišťál.

Názory odpůrců z Rakouska respektuje, ale je stále přesvědčený, že obec elektrárnu potřebuje i s novými bloky. „Sluníčkem a větrem si můžeme životní úroveň vylepšovat, ale jádro nenahradí,“ doplnil Křišťál.

Rakouské protesty zaznamenal i Vladimír Měrka, starosta Náměště nad Oslavou, města ležícího dvacet kilometrů od jaderné elektrárny.

„Nechci je urazit, mám mezi Rakušany spoustu známých, ale beru to jen jako jejich folklór. Směs politiky a hysterie. Nedůvěra vůči atomu vychází z rakouského naturelu a já nedovedu pochopit jejich odpor k čistému zdroji energie,“ uvedl Měrka.

Proudí elektřina z Dukovan do Rakouska? Těžko říct

Když v minulosti s Rakušany mluvil, říkali mu, že budoucnost vidí v zelené energii.

„Pokud ale vím, tak dodnes nakupují elektrickou energii v České republice,“ doplnil Měrka, který si pochvaluje spolupráci se společností ČEZ. Podle něj by se mohli Rakušané učit, jak kolem Dukovan funguje spolupráce vedení elektrárny s veřejností.

Zastánci dukovanského provozu občas argumentují tím, že elektřina z Dukovan proudí i do Rakouska. Podle zástupců České energetické přenosové soustavy (ČEPS) se to ale nedá přesněji potvrdit.

„Dukovany jsou systémová elektrárna, která dodává elektřinu do sítě, a nelze určit, kdo ji konkrétně spotřebuje, nebo jestli bude vyvezena,“ uvedla Eva Tomášková ze společnosti ČEPS.

Zástupci společnosti ČEZ připomínají, že do elektrárny investovali v minulých letech více než 18 miliard korun.

„Bezpečnost provozu je naší nejvyšší prioritou. V rámci přípravy na jeho prodloužení jsme rovněž zpracovali tisíce analýz a protokolů, které dokladují stav zařízení,“ uvedl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Dukovany i Temelín patří podle něj mezi komunikačně nejotevřenější jaderné elektrárny v Evropě. „Lidé tady mají s jadernými elektrárnami dlouhodobou praktickou zkušenost,“ dodal Bezděk.

Informační centrum elektrárny ročně navštíví i stovky Rakušanů.