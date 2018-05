Wagnerová podala trestní oznámení proti „tlupě“ narušitelů divadelní hry

„Už v sobotu jsem se rozhodla, že podám trestní oznámení na neznámé pachatele kvůli jednání tlupy takzvaných slušných lidí v Divadle na Provázku. A to pro podezření, že jednání těchto osob naplnilo skutkovou podstatu výtržnictví,“ uvedla Eliška Wagnerová na svém facebookovém účtu.

Reaguje tak na čin, při němž radikálové z hnutí Slušní lidé vtrhli na jeviště a přerušili představení Naše násilí a vaše násilí, které podle nich uráželo křesťany.

„Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,“ citovala Wagnerová paragraf 358, odstavec 1 a 2 písmeno b trestního zákoníku.

Podle senátorky návštěvníci divadla tvoří svého druhu shromáždění a mravnost není důvodem k omezení svobody umělecké tvorby.

Podezřelí zaútočili na podstatu právního státu, tvrdí Wagnerová

„Bylo by velmi znepokojivé, pokud by měl být dán prostor někomu, kdo chce nám ostatním diktovat, jaké divadlo, knihy a filmy smíme sledovat a číst, a jaké nikoliv,“ upozornila Wagnerová.

„Podezřelí zasáhli do základního práva jednotlivých diváků svobodně konzumovat vybranou uměleckou tvorbu, ba snažili se jim v tom doslova zabránit, k čemuž se hlasitě hlásili,“ připomněla Wagnerová.

Policisté se sobotním narušením kontroverzního divadelního představení intenzivně zabývají. „Policie na místě nikoho nezadržela, nebyl spáchán žádný trestný čin. U některých lidí máme podezření ze spáchání přestupku, což předáme příslušným orgánům,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

K násilí uvnitř divadla podle policistů nedošlo, prochází však záznamy, zda někdo meze přestupu nepřekročil.

„Představa, že by se v divadelním prostředí mohl odehrávat ‚kotel‘ fotbalových derby, byla až do osudného večera absurdní. Na rozdíl od fotbalových výtržníků útočících ‚jen‘ na tábor soupeřů, zaútočili podezřelí na podstatu demokratického právního státu a to připustit nelze. Popsaný případ je precedentní a jako takový by měl být velmi pečlivě a seriózně prošetřen a důsledky vyvozeny. Demokracie musí ukázat svou obranyschopnost,“ uvedla Wagnerová.