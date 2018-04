VIDEO: Testují se náramky pro domácí vězně, ochrání i jejich oběti

Kráčím přes Lidické náměstí v Ústí nad Labem. Na jeho konci zabočím doprava do Masarykovy ulice a jdu k hlavnímu vchodu muzea. Pohybovat se tady znamená, že je všechno v pořádku a nic neporušuji.

Jenže já se rozhodnu přejít na druhou stranu silnice a vstoupit do Smetanových sadů.

Během chvíle mi začne v kapse zvonit mobil. Na druhém konci se ozve hlas pracovníka monitorovacího centra ministerstva spravedlnosti.

Ptá se mě, co se děje. Vstoupila jsem totiž do takzvané zakázané zóny a on to vidí na monitoru počítače. Informaci o mém pohybu odeslal 170 gramů vážící náramek, který mám připevněný na levé noze. Brzy by takhle měla vypadat realita.

Dosud jen osobní namátkové kontroly

Alternativní trest v podobě domácího vězení funguje v Česku už od roku 2010, v praxi ale vypadá tak, že potrestané namátkově kontrolují pracovníci Probační a mediační služby, když zhruba osmkrát do měsíce zajíždějí k odsouzeným domů.

„S příchodem náramků se vězňové dostanou pod nepřetržitý dohled,“ upozorňuje Jan Odvárka, krajský vedoucí ústeckého střediska Probační a mediační služby. Ruku v ruce s náramky přijdou ještě další „vychytávky“.

Systém například umožní i ochranu obětí trestných činů, k nimž se odsouzený nemůže přiblížit.

Také oběť, pokud o to projeví zájem, bude vybavena speciálním telefonem, na nějž dorazí informace v případě, že se potrestaný přiblíží.

„Kromě testování teď také se systémem seznamujeme soudce a státní zástupce,“ říká Odvárka.

„S příchodem náramků samozřejmě počítáme s výrazným nárůstem těchto alternativních trestů. V současné době je soudci ukládají v menší míře právě proto, že není zajištěna nepřetržitá kontrola a vězně kontrolujeme jen namátkově,“ doplňuje.

Za trestné činy do pěti let

Aktuálně je v severočeském soudním kraji, tedy v Ústeckém a v části Libereckého kraje, celkem jednadvacet domácích vězňů, v celé republice to je nyní přes 120 lidí.

za náramky, příslušenství a šestiletý provoz monitorovacího centra stát zaplatí 93 milionů korun

náklady na jednoho odsouzeného v domácím vězení pak budou zhruba 180 korun na den, resp. 130 korun, jelikož potrestaný si má zaplatit 50 korun za každý den trestu domácího vězení sám

pobyt pachatele ve věznici stojí stát denně zhruba 1 100 korun



Dostat alternativní trest mohou jedinci, kteří spáchali trestný čin, kde je horní sazba maximálně 5 let. Ve většině případů jde o ty, kteří spáchali krádež nebo třeba neplatili alimenty.

Náramek bude muset mít odsouzený na noze nonstop a každý den ho bude muset připojit k nabíječce. Konkrétní podoba možného pohybu pak bude individuální.

Pokud bude potrestaný pracovat na směny, půjde mu třeba umožnit, aby byl i v noci mimo domov. Jiný ale může mít v tomto ohledu třeba od 19 hodin smůlu a stejně tak i o víkendech nebo svátcích.

Kdy přesně se spustí ostrý provoz, zatím není jasné. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán ale uvedl, že s tím počítá ještě do poloviny tohoto roku.