Majitel musel s elektromobilem na emise. Nikdo nic neměřil, usmíval se

„Vznikla kolem toho veliká polemika. Kolem auta se sešly jak administrátorky STK, tak i proškolení technici z Dekry,“ vyprávěl Petr J.

Ačkoli se tomu i zasmáli, jeden z techniků podle něj seznal, že speciální proces pro elektromobily skutečně existuje, a tak majitel musí pro emisní protokol zajet.

„Jedná se o čistý elektromobil, ale i tak podle pracovníků STK vyhláška kontrolu emisí vyžaduje,“ řekl majitel vozu.

Techniky mohl zviklat fakt, že BMW i3 se jeden čas vyrábělo i ve verzi zvané REX s přídavným stabilním spalovacím motorkem, který zajišťoval pohon generátoru elektřiny při vybití akumulátorů (čtěte Kosmický modul BMW má vlastní elektrárnu, zkusili jsme ho úplně vybít). Ačkoli Petr J. tuto verzi nevlastní.

„Bavorák je velmi rozšířený a má například malý motorek, který má za určitých okolností na starost pouze dobíjení baterek, a už se dostáváme do úskalí. Je to hybrid? Elektromobil? Z prvního pohledu auto nemá výfuk, tak si automaticky řeknete, že nemá emise, ale nemusí to tak být. Dělat v této věci obecné závěry je docela problém,“ vyjádřil se odborník na měření emisí ve společnosti Dekra Petr Říha.

Čistě elektrické BMW Petra J. se nakonec žádným testům nepodrobilo a dostalo protokol bez hodnot.

„Odvezli si auto na prohlídku, vyptávali se mě, jak se s tím jezdí, a za 45 minut jsem odjížděl s tím, že nikdo stejně nic nekontroloval,“ uvedl řidič.

„U čistého elektromobilu nedává takové testování vůbec žádný smysl. Od roku 2015 do října 2018 se vyráběly elektromobily REX (range extender), které emise produkovaly a zkouškám se po čtyřech letech podrobit musely, ale dnes se již nic takového nedělá. O takovém případu slyším poprvé, možná šlo jen o to, že technik si to popletl a měl za to, že všechny i3 mají ten spalovací motor,“ komentoval příběh Josef Drbohlav ze společnosti Stratos Auto, která „bavoráky“ prodává.

Na STK ve Starém Hradišti u Pardubic na dotaz iDNES.cz rovnou prohlásili, že by u nich takové testy neproběhly. „Nějaké vyhlášky na to existují, ale tady bychom asi elektromobil žádným zkouškám nepodrobovali,“ řekl tamní vedoucí.

Petr J. tak ocenil ve Vysokém Mýtě alespoň to, že na protokol z emisí dostal poloviční slevu. Místo obvyklých 800 korun zaplatil pouze čtyři sta.